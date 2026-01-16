Sancti Spíritus honra la memoria de los héroes (+fotos)

El homenaje póstumo tiene lugar este viernes en la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia desde las nueve de la mañana y a las cuatro de la tarde en el resto de los municipios

Miles de espirituanos rinden tributo este viernes a la memoria de los 32 combatientes caídos en Venezuela. (Fotos: Alien Fernández/ Escambray)

Un mar de pueblo se dio cita en la mañana de este viernes en la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, de Sancti Spíritus, para rendir homenaje a los 32 combatientes cubanos caídos en el cumplimiento de su deber internacionalista en la hermana República Bolivariana de Venezuela.

El tributo yayabero inició con un emotivo acto de reafirmación revolucionaria en la histórica Plaza, escenario en el que Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Sancti Spíritus, exhortó a los espirituanos a mantenerse firme en la defensa de la soberanía.

“El dolor nos reúne en este homenaje póstumo a los cubanos que, cumpliendo honrosas misiones en la nación de Bolívar, cayeron con las botas puestas, fieles a la tradición heroica de esta isla indómita —aseguró Pérez Martín—. Nos reúne el dolor, pero nos convocan los principios y la convicción de que los cubanos somos un pueblo duro, tal como se vio obligado a reconocer el terrible ser humano que hoy se sienta en la Casa Blanca”.

El Partido Comunista de Cuba, junto a nuestro pueblo, reafirma en esta hora aciaga que seguiremos defendiendo la soberanía, la justicia y la solidaridad internacionalista.

La dirigente partidista evocó el largo historial de intervenciones estadounidenses en América Latina, entre ellos, el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz, en la Guatemala de 1954; la invasión a Playa Girón, en abril de 1961, intento desesperado de Estados Unidos por recuperar el control sobre Cuba que fue derrotado en menos de 72 horas; la conspiración imperialista que apoyó el golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende e instauró la dictadura sangrienta de Augusto Pinochet, en Chile, 1973; y en la propia Venezuela a lo largo de este siglo XXI, donde han apoyado varios golpes de Estado que buscan desestabilizar la Revolución Bolivariana.

La dirigente partidista pronunció un emotivo discurso que dio paso al homenaje del pueblo.

“Estos ejemplos son apenas una muestra de la larga lista de agresiones que han marcado la historia de nuestro continente —ratificó—. Cada uno de ellos confirma la vigencia de las palabras de Fidel: «El imperialismo no puede perdonar a Cuba que haya hecho una revolución socialista en sus propias narices». Y no puede perdonar a ningún pueblo que se atreva a ser libre”.

Al referirse a este minuto de dolor que vive Cuba, Pérez Martín aseguró que este homenaje no es solo un acto de memoria: “Es también un compromiso —dijo—. El Partido Comunista de Cuba, junto a nuestro pueblo, reafirma en esta hora aciaga que seguiremos defendiendo la soberanía, la justicia y la solidaridad internacionalista.

“No nos rendiremos ante el bloqueo, no nos doblegaremos ante las amenazas, no traicionaremos jamás el legado de nuestros héroes. Más que promesa de hoy, es promesa de ayer y de siempre: ¡Cuba no se acobardará, Cuba no retrocederá; la Revolución no se detendrá, la Revolución no retrocederá, la Revolución seguirá adelante, victoriosa; la Revolución continuará inquebrantable su marcha!

“Y esa es nuestra promesa a estos 32 compañeros que llevaremos siempre en el recuerdo como algo nuestro; y no en el recuerdo en el corazón de un hombre, o de algunos hombres, sino en el recuerdo único que no puede borrarse nunca: el recuerdo en el corazón de un pueblo”.

Precisamente ese pueblo después del acto comenzó a rendir tributo, de forma organizada y solemne, a los cubanos caídos en desigual enfrentamiento con las fuerzas norteamericanas que, hace apenas unos días, destrozaron la paz de Venezuela y, con ella, la de toda América Latina.

Similar homenaje tendrá lugar en todos los municipios a partir de las cuatro de la tarde, con actos solemnes donde se honrará la memoria de estos cubanos raigales que hoy descansan en brazos de la Patria agradecida.