Sancti Spíritus será una digna sede del Día del Trabajador de la Industria Alimentaria (+fotos)

Alberto López Díaz reconoció las experiencias novedosas que se ponen en práctica en la Empresa Cárnica de Sancti Spíritus. (Fotos: Rosa Blanco/Escambray)

Los espirituanos agradecen el reconocimiento del Ministerio de la Industria Alimentaria y La Pesca que, de conjunto con el Sindicato Nacional del ramo, decidieron otorgar a la provincia la sede del acto nacional por el 25 de enero, efeméride que adquiere especial connotación en el año del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución cubana.

En voz del propio ministro Alberto López Díaz, se explicaron las razones que conllevaron a tan importante designación. No se trata de que aquí todo esté resuelto, sino de que, en materia de laboriosidad, compromisos productivos y entrega diaria, los más de 5 000 espirituanos subordinados a este sindicato en la provincia hicieron lo imposible para sortear obstáculos durante el 2025 con el fin de asegurar la elaboración de alimentos, en medio de complejas situaciones económicas y restricciones que limitaron la

adquisición de recursos e insumos necesarios.

“Tenemos que reconocer las experiencias novedosas que se ponen en práctica en la Empresa Cárnica de Sancti Spíritus, por ejemplo, la forma de intercambio con los productores primarios y lo que se está realizando en la rama agroindustrial para asegurar la crianza de aves, cerdos, y ovinos que se revierten en la base para la industrialización, destacó el titular en diálogo con la prensa.

En tal sentido, López Díaz habló de la labor de entidades del sector en Sancti Spíritus con el tema de los encadenamientos en aras de incrementar producciones, así como de las estrategias para la obtención de divisa mediante sus propias elaboraciones, las cuales les permiten realizar inversiones en función del desarrollo de la industria, como es el caso de la nueva línea destinada a la obtención de MDM en una unidad de la rama

cárnica.

“Pero otras entidades del sector muestran buenos resultados, en ese caso están la Industria Láctea y la productora de alimentos , entre las que figuran la Alimentaria, Bebidas y Refrescos y la Pesca. Por eso, cuando hacíamos la evaluación para designar la sede coincidimos en que esta es una provincia donde, a pesar de los problemas complejos y desafiantes a los que nos enfrentamos en el 2025, sus trabajadores supieron dar respuesta, apuntó el ministro.

En ese orden, insistió en que Sancti Spíritus marca la diferencia cuando se compara con el resto del país. Eso, precisamente, es lo que queremos reconocer, por tanto, esta jornada estará dedicada al centenario del natalicio de Fidel y será marco propicio para rendir homenaje a los 32 héroes cubanos caídos en el cumplimiento del deber en la República Bolivariana de Venezuela”.

En otro orden del encuentro, al que asistieron las máximas autoridades políticas y administrativas de la provincia, así como los principales representantes de las diversas ramas a nivel de ministerio y del territorio, se evaluó el programa de trabajo para la celebración de la jornada por el 25 de enero, con el compromiso de que cada centro trascienda los límites y salga hacia las comunidades para aportar al programa de desarrollo local, al de apadrinamiento de diferentes instituciones, con impacto social, entre otras iniciativas donde se incluye el cumplimiento de las entregas de productos para la canasta familiar y los programas priorizados en cada territorio.

Esta será la manera en que agradeceremos y reconoceremos a los trabajadores de la Industria Alimentaria en Sancti Spíritus, porque por

encima de cualquier dificultad han mostrado un resultado diferente, aunque no faltará el estímulo a otras provincias como Pinar del Río y Camagüey, que son también destacadas en esta emulación nacional, expresó finalmente López Díaz