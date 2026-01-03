Se desconoce paradero de Maduro, afirma vicepresidenta

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló este 3 de enero que se desconoce el paradero del jefe de Estado constitucional, Nicolás Maduro, tras la agresión estadounidense de esta madrugada al país sudamericano.
En declaraciones a la cadena multinacional Telesur, Rodríguez exigió a Washington pruebas de vida del mandatario y de la primera dama, la primera combatiente Cilia Flores.
La vicepresidenta afirmó que Maduro había anticipado la posibilidad del ataque estadounidense, conociendo de lo que es capaz la actual administración, encabezada por Donald Trump.
El Gobierno de Venezuela denunció la agresión a sitios militares y civiles de Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.
Desde diversas partes del mundo abundan las reacciones de condena a la agresión estadounidense.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.