Un joven que sueña en grande

Así se muestra Abdiel Caleb Lago Sánchez, estudiante del Instituto Politécnico Armando de la Rosa, quien se encuentra vinculado al proyecto Transición Energética del Transporte Urbano de la Universidad de Sancti Spíritus, mientras aspira a dedicarse a la programación

La informática es una de las grandes pasiones de Abdiel Caleb. (Fotos: Cortesía de la UNISS)

Abdiel Caleb Lago Sánchez es un joven estudiante de la especialidad de Secretariado Operador de Microcomputadoras en el Instituto Politécnico Armando de la Rosa, de Sancti Spíritus; un muchacho entusiasta que sueña dedicarse a la programación, algo que realmente le apasiona.

De él todos destacan su entusiasmo, que lo llevó hasta el proyecto Transición Energética del Transporte Urbano de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS), donde integra el grupo de estudiantes que trabajan en el desarrollo de una aplicación móvil para seguir las rutas de estos vehículos y saber dónde se encuentran los mismos.

“Llegué al proyecto por casualidad, siempre me había interesado mucho el tema de los ecomóviles y la creación de una aplicación de este tipo; una inquietud que compartí con varios conocidos, quienes me llevaron hasta uno de los líderes del proyecto: el doctor en Ciencias Carlos Lázaro Jiménez Puerto”, confiesa Abdiel Caleb.

Fue precisamente Carlos quien lo animó: “El profe Carlos ha sido mi tutor y el pilar durante mi etapa de adaptación a la vida en la universidad, él ha depositado mucha confianza en mí, lo que me compromete a seguir esforzándome”.

Además, agradece el apoyo de sus profesores y compañeros del Instituto Politécnico Armando de la Rosa, quienes lo han acompañado siempre.

La programación llegó a su vida de forma empírica, tras dedicar muchas horas a buscar información en Internet y ver tutoriales que le sirvieron de base para desarrollar las competencias que hoy materializa.

“He disfrutado mucho esta etapa de vinculación a la UNISS, pues me ha permitido conocer la vida y el funcionamiento de la institución educativa de la que espero, en un futuro, formar parte”, confirma Abdiel Caleb.

La Universidad de Sancti Spíritus ve en jóvenes como Abdiel Caleb una fortaleza para seguir sumando talento a sus aulas.

Asegura haberse sentido siempre bienvenido dentro del grupo de jóvenes que desarrollan la aplicación móvil, a pesar de ser el más joven y el único no universitario, pues escuchan con atención sus ideas, las toman en cuenta y trabajan en conjunto para aportar soluciones a las problemáticas que surgen.

Pero si algo emociona a Abdiel Caleb es su futuro: “En estos momentos espero con ansias ver la aplicación terminada en manos de la gente y saber que es útil a la sociedad; en un futuro cercano deseo seguir aprendiendo y creciendo en el mundo de la programación y, ojalá, convertirme en un gran profesional en el área de la informática”.