Se va a dar un gran play off

El play off es una miniserie aparte, donde se borran los números y entran a jugar otros factores. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Matanzas es el rival de los Gallos para los cuartos de final de la postemporada de la Serie Nacional de Béisbol.

En la batalla de los pronósticos que suele anteceder a esta guerra, está claro que ante ese conjunto los augurios no favorecen a los ahijados de Luisvany Meneses.

No solo por los argumentos históricos que favorecen de manera aplastante a los yumurinos, ni por la ubicación de uno u otro elenco en una tabla de posiciones, que ha debido pujar durante varias jornadas para otorgarle el asiento al octavo pasajero. Es que, visto desde lejos y desde fuera, los Cocodrilos salen con la etiqueta de ganadores en un pareo corto donde entran a jugar algo más que las estadísticas.

Pero vayamos a la historia. Contados los juegos de comodín, en una de las tantas variantes asumidas por nuestros clásicos nacionales, los matanceros siempre han dejado tendidos a los nuestros a razón de 14 triunfos y siete reveses en un reparto que ha tocado a diferentes directores.

Los saldos se han repartido de la siguiente manera: 1-2 en comodín, 3-4 en cuartos de final y 3-4 y 0-4 en semifinales. La historia más reciente es, justamente esta última, en la campaña 61, con un escobazo que aún resuena pese a lo reñido de los marcadores.

En la actual contienda los Gallos salieron airosos en la subserie particular 3-2, aunque de manera general la diferencia entre ganados y perdidos no muestra desbalances abismales. Los matanceros concluyeron segundos con 46-29 y los espirituanos en el séptimo con 42 y 33.

Llegar a postemporada es un mérito que hay que reconocerles a los ocho equipos que lo logran y en particular al nuestro, que lo hizo, ya lo hemos dicho, con un paso muy estable al punto de mantenerse en zona clasificatoria durante todo el tiempo y lograr el séptimo puesto sin muchos contratiempos, en una lid donde no salían como favoritos por razones que se han dicho hasta el cansancio.

También se sabe que los play off suelen ser otra cosa donde se comienza de cero y la historia solo queda como referente. Si nos asimos a las estadísticas, los yumurinos fueron superiores a los nuestros en dos departamentos: bateo: 289 por 275, aunque hay que notar que, pese a las diferencias de poderío que parecen tener por los nombres de sus integrantes, en cuanto a producción de extrabases las distancias fueron apenas perceptibles: 162 (114 dobles, 9 triples y 39 jonrones) por 158 (112-12-34).

En lo que sí las diferencias están marcadas es en la defensa. Matanzas fue líder en fildeo con 979, mientras los nuestros lo hicieron para 966. Los Gallos, por su parte, exhibieron mejor efectividad en el box: 4.33 por 4.67 PCL.

Pero, repito, la postemporada es una miniserie aparte, donde se borran los números y entran a jugar los nervios, las presiones, las aptitudes, las decisiones… Y aquí no hay espacio para los pronósticos.

Justo en eso parece estar pensando el mánager Luisvany Meneses, enfrentado a su primer play off en Series Nacionales. Por ello, sin pensar demasiado en los play off desde que supo el rival, lo que ha hecho es tratar de sacarle el mejor provecho al letargo que ha vivido la contienda para definir el octavo clasificado. Así, ha ajustado la maquinaria en el entrenamiento y también ha aprovechado para que se recuperen más piezas importantes, sobre todo del pitcheo, que hasta hace unos días eran un enigma.

Según sus propias palabras, su principal abridor: José Isaías Grandales, está mucho más recuperado del virus y ya había empezado a lanzar, lo mismo que Yohannys Hernández, en tanto José Luis Braña comenzó a probar su brazo y Fernando Betanzos, otra de sus piezas claves, se reincorporó a los entrenamientos.

En cuanto a sus ases de atrás, Yankiel Mauris y Yanielquis Duardo están listos para la pelea.

Manifestó que, en dependencia del día de arrancada de los play off y de la manera en que estuvieran estos hombres, ya tiene definidos a los dos primeros abridores: Alex Guerra y Carlos Michel Benavides, a partir del hecho de que, en un cotejo de cinco partidos, el saldo de los dos primeros juegos suele determinar la rotación para lo que viene.

“Con esos hombres disponibles estamos en mejores condiciones de enfrentar a Matanzas, pero todo el equipo está listo y a full”, aseguró.

“Forzado” a decir lo que más le preocupa de cara al combate, el manager expuso: “Solo dos o tres han jugado play off y el resto, no”.

Con la bola de cristal en contra, no concuerda con los criterios conformistas de que “al menos llegaron hasta aquí” o que “lo importante es clasificar”. Exigido por Escambray a ofrecer un vaticinio ante un equipo ante el cual los pronósticos son adversos, fue enfático: “Todos los equipos que llegaron hasta aquí merecen respeto, hay que valorar al contrario y Matanzas, todos saben, es un elenco grande, pero vamos a salir a guapear con la misma garra y combatividad que nos llevó a la clasificación. Los muchachos están locos por empezar, con muchos ánimos y deseos de jugar y la mente puesta en que nos salgan bien las cosas. Sí te puedo adelantar: se va a dar un gran play off”.

Cambiarle el curso a la historia ante Matanzas y ellos mismos: esa es la gran tarea que tendrán los Gallos desde que sé de la voz de juego.

Triunfar en tres de los cinco partidos de cuartos de final los llevaría a los cuatro grandes de esta campaña y les garantizaría presencia en la cuarta Liga Élite. “Forzada” a cumplir mi cometido profesional, en materia de pronósticos, no considero que puedan pasar esta prueba, aunque me inclino por que puedan dar ese gran play off que deje al menos complacida a buena parte de la afición.