Siete espirituanos reciben atención especial en Escuela Regional de Santa Clara (+fotos)

Este centro, único de su tipo en la región central de Cuba, acoge a niños de Cienfuegos, Ciego de Ávila y Camagüey, además de los de Villa Clara

Mildred López Calero, subdirectora docente, comentó que, de los 65 estudiantes, 51 presentan parálisis cerebral, el diagnóstico predominante en el centro. (Fotos: Escuela Regional/Facebook)

Estudiantes de Camagüey, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Cienfuegos y Villa Clara conforman la matrícula de la Escuela Regional Marta Abreu de Santa Clara, única de su tipo en la región central de Cuba, que acoge niños con discapacidad físico-motora a pesar de las difíciles condiciones económicas que enfrenta el país como consecuencia del bloqueo de los Estados Unidos.

La entidad, especializada en la atención a menores con parálisis cerebral y otras limitaciones físicas, cuenta actualmente con 65 alumnos, de los cuales 19 residen en régimen de internado debido a la lejanía de sus hogares o a condiciones familiares complejas que impiden su cuidado diario.

Aquí la matrícula comprende 52 infantes de Villa Clara, siete de Sancti Spíritus, tres de Ciego de Ávila, dos de Cienfuegos y una de Camagüey, declaró a la ACN Yadira Pascual Rodríguez, directora de la escuela.

Leydian, de nueve años, con discapacidad físico-motora y en espera de una operación ortopédica, resulta uno de los estudiantes de Villa Clara en condiciones de vulnerabilidad.

La funcionaria explicó que su situación familiar —madre con trastorno mental y padre privado de libertad— lo ha convertido en uno de los casos más sensibles atendidos por la institución, donde a pesar de las carencias actuales se le garantiza alimentación, ropa y cuidado especializado.

En total, constató, el centro cuenta con dos niveles educativos: primaria, con 29 estudiantes, y secundaria básica, con 19; además, atienden a jóvenes del cuarto ciclo (los que han superado la edad de secundaria), quienes continúan vinculados a la entidad mientras se preparan para su tránsito a la vida laboral.

Paulito, por ejemplo, con 21 años y proveniente de una comunidad rural de Ciego de Ávila, gracias a la gestión de la Regional Marta Abreu se prepara en la Industria Nacional Productora de Utensilios Domésticos (Inpud) Primero de Mayo de Santa Clara, con el objetivo de adquirir habilidades suficientes para abrir su propio negocio de reparación de equipos electrodomésticos.

Mildred López Calero, subdirectora docente, comentó que, de los 65 estudiantes, 51 presentan parálisis cerebral, el diagnóstico predominante en el centro, por lo que las sesiones de rehabilitación física son prácticamente diarias.

El resto presenta otras discapacidades físico-motoras asociadas a enfermedades o condiciones congénitas, afirmó.

La escuela, que lleva el nombre de la ilustre filántropa y patriota cubana Marta Abreu Arencibia —nacida en Santa Clara en 1845—, funciona desde 1948 como institución dedicada a la infancia.

El edificio original fue sometido a una reparación capital y reinaugurado en abril de 2019 como escuela especial para niños con discapacidades físico-motoras, convirtiéndose así en la tercera de su tipo en el país, después de las existentes en La Habana y Santiago de Cuba.

Su objeto social comprende la atención integral a niños y adolescentes que sufren de parálisis cerebral, a la vez que combina la educación con la rehabilitación física y la preparación para la vida adulta independiente.