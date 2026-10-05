Gallos estrenan la 65 SNB con triunfo ante los Toros de Camagüey (+fotos y videos)

Este lunes, el Coloso de los Olivos volverá a acoger el duelo entre Gallos y Toros, equipos que compiten en el grupo C de la Zona Oriental, junto con Las Tunas y Ciego de Ávila

Cepeda conectó su cuadrangular 398 en contiendas cubanas. (Fotos: Alien Fernández/Escambray)

Los Gallos espirituanos iniciaron con triunfo la 65 Serie Nacional de Béisbol al vencer este domingo 9-4 a los Toros de Camagüey.

Como anfitriones en el estadio José Antonio Huelga, los yayaberos tuvieron en Frederich Cepeda a su principal sostén, al acreditarse doble y cuadrangular -su número 398 en contiendas cubanas- en tres turnos, con par de remolques y un trío de carreras anotadas.

En este primer encuentro, el jardinero central Delvys Fernández también la sacó más allá de las cercas del «Huelga»en un partido en el que los Gallos tomaron ventaja en el inning de apertura, dos carreras por una, la que luego amplió hasta cuatro, pero el abridor Carlos Michel Benavides no pudo evitar que en el quinto los tinajoneros nivelaran el partido.

A partir de entonces Daniel Reyes -ganador- y Yanieski Duardo -salvador- combinaron faena e impidieron nuevas embestidas de los camagüeyanos, mientras la batería de los Gallos sumaba dos en el sexto y tres en el octavo para completar el marcador.

Este lunes, el Coloso de los Olivos volverá a acoger el duelo entre Gallos y Toros, equipos que compiten en el grupo C de la Zona Oriental, junto con Las Tunas y Ciego de Ávila.

(Con información de agencias y Radio Sancti Spíritus)