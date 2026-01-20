SNTIAP: Empresa Cárnica de Sancti Spíritus, primeros en recibir la Placa Centenario de Fidel

El sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca (SNTIAP) dio a conocer que los primeros en recibir la Placa Centenario de Fidel serán los trabajadores de la Empresa Cárnica de Sancti Spíritus, ganadores de la sede del acto nacional por los resultados integrales obtenidos en el año que recién concluyó

La Empresa Cárnica de Sancti Spíritus fue seleccionada como sede del acto por sus resultados sostenidos en la producción y el trabajo sindical. (Foto: Facebook)

El Secretariado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca (SNTIAP) conjuntamente con autoridades del Ministerio de la Alimentación aprobaron la entrega de la Placa Centenario de Fidel como parte del programa de actividades por el aniversario 55 de la creación de esa organización sindical, a celebrarse el venidero 25 de enero.

Ello lo dio a conocer Jorge Luis Fajardo, secretario general del citado sindicato, quien precisó que para la obtención del estímulo será imprescindible el cumplimiento de los planes de eficiencia y productividad, además aquellos centros que cumplan aniversario redondo de su fundación, y los que hayan sido visitados por el Comandante en Jefe Fidel Castro.

En sus declaraciones, el sindicalista destacó la necesidad de que las empresas del sector en su conjunto logren saldar las deudas productivas que acumulan, dada su alta responsabilidad en el sostenimiento alimentario de la población cubana.

Los primeros en recibir la Placa serán los trabajadores de la Empresa Cárnica de Sancti Spíritus, ganadores de la sede del acto nacional por los resultados integrales obtenidos en el año que recién concluyó.

También será entregada a los colectivos de las empresas Bebidas Camagüey, Bucanero, Cárnica Granma, la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria de Santiago de Cuba (EPIA), Embotelladora de Guantánamo, Conserva Ciego de Ávila. En días posteriores recibirán su placa los trabajadores de La Conchita, y Lácteos Pinar del Río.

Asimismo serán reconocidas como Destacadas las provincias de Pinar del Río y Camagüey, a la vez que Holguín y Ciego de Ávila recibirán estímulos por su quehacer en el año 2025.

Durante el acto central además serán condecorados un grupo de trabajadores con la distinción Pedro Marrero Aizpurúa, que entrega el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca a sus afiliados con 20 años de trabajo destacado, en el caso de las mujeres, y 25 para los hombres.