Te van a terminar acusando a ti de narcotráfico: La ‘profecía’ de Chávez sobre los planes de EEUU

Tras la agresión militar a Venezuela, ha reaparecido en las redes un video del fallecido expresidente en el que predice un escenario extremadamente similar al que vive actualmente este país

El líder de la Revolución Bolivariana describió a Estados Unidos como «la nación más agresora en la historia de la humanidad». (Foto: Internet)

El líder de la Revolución Bolivariana y expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, advirtió hace dos décadas de las intenciones de Estados Unidos para desestabilizar el país y justificar una intervención militar.

Tras la agresión militar de Washington en territorio venezolano que culminó el sábado con el secuestro del presidente del país, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, ha reaparecido en las redes un video del fallecido expresidente en el que predice un escenario extremadamente similar al que vive actualmente Venezuela.

En esas declaraciones, realizadas ante las cámaras de televisión del programa Aló Presidente en 2005, Chávez describe a Estados Unidos como «la nación más agresora en la historia de la humanidad». «Se atrevieron a lanzar bombas atómicas sobre ciudades indefensas. Allí están Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué cosa es esa? Han invadido Panamá, bombardearon y mataron a miles, quemaron un barrio entero para llevarse a [Manuel] Noriega, acusándolo de narcotraficante», comienza su discurso desde Miraflores.

«Esto viene aproximándose y es una operación de varios años. Hace varios años me lo dijo alguien. Me dijo: ‘te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, a ti directamente. A ti, Chávez […] Te van a tratar de aplicar la fórmula Noriega», recordó el líder bolivariano.

Hugo Chávez fue un visionario antiimperialista. Hace años advirtió de lo que haría EEUU, hoy lo hizo con Maduro.

A continuación, se refiere a una operación prolongada diseñada en el Pentágono. «Están buscando la manera de que se asocie a Chávez directamente con el narcotráfico y, luego, cualquier cosa es válida contra un narcotraficante que es presidente», aseguró el mandatario, que recordó la intervención de Washington y su historial bélico en lugares Irak.

«Bueno, se trata de Estados Unidos. Invadieron Irak con la excusa de que había armas de destrucción masiva. No las hay, no las hubo, pero igual ahorcaron al presidente sin juicio ni nada», señaló.

«Fidel [Castro] me dijo un día: ‘Chávez, si a ti o a mí nos pasa eso, que nos invadan. Lo último que podemos hacer es hacer lo que hizo Saddam, meterse en un hueco por allá. Hay que morir peleando, Chávez, ahí en la primera línea de batalla’. Y es lo que yo haría, no voy a irme por un monte, voy a morir al frente con la dignidad de un venezolano que ama a este país», concluyó.

EE.UU. llevó a cabo este sábado un ataque «a gran escala» en territorio venezolano que, según el Gobierno del país suramericano, dejó víctimas mortales entre militares y civiles y afectó a la capital, Caracas, y a los estados de Miranda, La Guaira y Aragua.

Caracas tildó la operación de «gravísima agresión militar» y advirtió que su objetivo «no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación».

Tras la detención de Maduro, calificada por el Gobierno venezolano de «secuestro», el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma como encargada de la Presidencia.

El mandatario venezolano y la primera dama fueron trasladados al país norteamericano y actualmente se encuentran detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, a espera de un juicio por «conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos».

Muchos países del mundo, entre ellos Rusia, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. Moscú repudió el ataque y señaló que Venezuela debe tener el derecho de decidir su destino sin cualquier intervención desde el exterior.