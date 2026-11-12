Tiroteo en capital de EEUU provoca un muerto y tres heridos

El violento incidente provocó un amplio despliegue de fuerzas del orden y de acuerdo con los reportes también fue retrasada la salida del vuelo de la primera dama Melania Trump

El tirador luego se atrincheró en el séptimo piso del edificio residencial donde se encuentra el gimnasio. (Foto: PL)

Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas, una de ellas en condición crítica, cuando un hombre armado abrió fuego este jueves dentro y fuera del gimnasio Vida del vecindario Logan Circle, en la capital de Estados Unidos.

El tirador, descrito como un hombre blanco de complexión robusta, luego se atrincheró en el séptimo piso del edificio residencial donde se encuentra el gimnasio y se disparó a sí mismo, dijo la policía.

“Hemos localizado a un total de cuatro personas que recibieron disparos en el lugar y fueron trasladadas a centros médicos, y a una persona que falleció en la escena”, declaró Jeff Carroll, jefe interino de la Policía Metropolitana.

Los heridos fueron trasladados a hospitales locales. “En este momento, tres… al parecer presentan lesiones que no ponen en peligro su vida”, añadió.

Inicialmente la policía implementó una orden de quedarse dentro de las viviendas en áreas de Dupont Circle y Logan Circle mientras las fuerzas del orden trabajaban para asegurar el área.

Los residentes de la zona recibieron una alerta en los teléfonos en la cual les pedían que “entren en el edificio más cercano, se mantengan alejados de las ventanas y permanezcan en el interior hasta nuevo aviso”.

Además, al menos 13 escuelas públicas de la ciudad se encuentran en “estado de alerta”, informó Evan Lambert, secretario de prensa de las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia.

El violento incidente provocó un amplio despliegue de fuerzas del orden y de acuerdo con los reportes también fue retrasada la salida del vuelo de la primera dama Melania Trump, quien tiene previsto una reunión con familiares de militares y estudiantes de primaria en Alabama.