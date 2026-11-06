Topes de Collantes activa su sistema defensivo (+fotos)

Con un simulacro de ataque aéreo limitado inició el Día Nacional de la Defensa en Topes de Collantes, en la serranía trinitaria. La acción, que tuvo como escenario principal a la institución educativa Miguel Calzada, incluyó la evacuación de la población hacia los lugares habilitados para el tiempo de guerra.
El primer coronel Ángel Luis Camacho Gómez, presidente del Consejo de Defensa de Zona, actualizó al órgano de dirección de la provincia sobre el área de Topes de Collantes y la preparación para enfrentar situaciones excepcionales.
Deivy Pérez Martín y Alexis Lorente Jiménez, presidenta y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente, se interesaron por las condiciones de vida de los habitantes del lugar, el abasto de agua y la atención médica.
El ejercicio se centró en una emboscada a un supuesto grupo enemigo que fue neutralizado mientras intentaba infiltrarse en la zona, tras lo cual se prestó asistencia médica a los posibles heridos.
La práctica incluyó la preparación de las Brigadas de Producción y Defensa y las Milicias de Tropas Territoriales en acciones claves como el arme y desarme del fusil, el lanzamiento de granadas, la colocación de explosivos y otros materiales.
Wiliam Turiño, presidente del Consejo de Defensa Municipal de Trinidad, expresó durante el cierre de la jornada la convicción de no dejar morir las ideas de Fidel en el año de su centenario y continuar con la doctrina de guerra de todo el pueblo.
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