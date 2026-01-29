Trinidad, capital del pañuelo en Cuba (+fotos)

El proyecto Urdimbre y el Museo Romántico de la tercera villa de Cuba abrazan una iniciativa que muestra el nivel de excelencia en la confección de estas piezas

El Festival trasciende como una de las iniciativas que confirma la maestría alcanzada por bordadoras y tejedoras en esta ciudad Artesanal y Creativa. (Fotos: Facebook)

El Festival del pañuelo Teresa Toscano in Memoriam, organizado por el proyecto Urdimbre y el Museo Romántico en Trinidad, trasciende como una de las iniciativas que confirma la maestría alcanzada por bordadoras y tejedoras en esta ciudad Artesanal y Creativa.

Las piezas confeccionadas para la cuarta edición del evento dedicado a esta maestra de la aguja, merecedora al Premio a la Excelencia Artesanal de la Unesco, llevan como sello la dedicación amorosa de mujeres, que muchas veces desde el anonimato del hogar, son verdaderas guardianas del patrimonio local y mundial.

El Gran Premio del festival lo alcanzó la joven de 16 años Linet Medina Reyna, premiada también en ediciones anteriores, una de las exponentes más valiosas de la creación artesanal trinitaria contemporánea, que desde muy pequeña aprendió el oficio con su madre.

Hoy Linet cultiva un don hermoso en una ciudad donde las labores del hilo y de la aguja traspasan generaciones y se conservan intactas, como si el tiempo no se atreviera a tocarlas.

Adrián Carmona, integrante de Urdimbre, destacó la calidad de las piezas confeccionadas para esta edición. “El principal aporte de esta iniciativa es que muestra la obra de personas sin trayectoria reconocida, pero que contribuyen a que la tradición artesanal perdure”.

Tras la premiación, en el propio Museo Romántico, quedó inaugurada la exposición Pasarela de Muñecas, una preciosa colaboración entre el Proyecto Urdimbre y la Artesana Yuni Balán.

El público puede disfrutar la belleza de estas nueve muñecas, en su mayoría confeccionadas por Yuni, y vestidas por los integrantes del Proyecto que desde su creación constituye referente ilustre de las artes manuales en la tercera villa de Cuba.