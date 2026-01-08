Trump y Petro sostuvieron conversación telefónica tras críticas mutuas

El presidente Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sostuvieron este miércoles una conversación telefónica en la que abordaron asuntos en materia de narcotráfico y aclararon “desacuerdos”

Las tensiones entre los dos países han subido de tono a raíz de la crisis en Venezuela.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sostuvieron este miércoles una conversación telefónica en la que abordaron asuntos en materia de narcotráfico y aclararon “desacuerdos”, informó el dignatario de EE.UU.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicarme la situación del narcotráfico y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro próximo”, escribió Trump en Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca aseguró que «el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, [Rosa Yolanda Villavicencio], están coordinando los detalles» y precisó que la reunión, aún sin fecha definida, «se llevará a cabo en la Casa Blanca, en Washington, D.C.».

La reacción de Petro

Por su lado, Petro aseguró que «la incomunicación» permanente que ha caracterizado la relación con Washington desde la vuelta de Trump a la primera magistratura de su país, «genera violencia», tal como lo advirtiera en su día el filósofo alemán Jurgen Habermas.

«Trump, después del debate en redes, tuvo otra versión. Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente«, declaró ante una multitud que le acompañaba en un acto de masas desde el centro de Bogotá.

Relató que en el transcurso de la conversación planteó «dos temas» y le formuló «una solicitud: que se restablezcan las comunicaciones directas entre [las] cancillerías y [los] presidentes», porque «si no se dialoga, hay guerra», tal y como lo ha «enseñado la historia de Colombia».

«Lo que sucedió hoy es que, después de mucho tiempo, hablamos y restablecí comunicación», resumió.

En cuanto a los temas de conversación, precisó que habló sobre «Venezuela» y el «narcotráfico». Aludió a sus acuerdos con el presidente Nicolás Maduro para combatir conjuntamente al narcotráfico en la región del Catatumbo (compartida por ambos países) y de sus esfuerzos verificables para combatir el trasiego internacional de drogas, como respuesta los señalamientos de Trump, en los que lo ha sindicado –sin pruebas– de producir cocaína.

Al comentar el post de Trump, Petro aclaró que «fue invitado a hablar» con su homólogo y no se negó. «Lecciones, si esto se vuelve realidad: dialogar directamente es fundamental», agregó.

La situación en Venezuela

Refirió asimismo que abordaron otros asuntos en los que «no hay acuerdo», como el hecho que, a su parecer, «la paz de Colombia, es la paz de Venezuela» y viceversa, por lo que los esfuerzos de las dos naciones bolivarianas deberían enfocarse en combatir al Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que sindicó como «el mayor factor de violencia» para ambos países.

«Hablé hace dos días con la presidenta actual de Venezuela, Delcy [Rodríguez]. A ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia. Queremos establecer un diálogo tripartito –y ojalá mundial– para estabilizar […] la sociedad venezolana, que como en Colombia, podría estallar en violencia entre ella misma», reveló.

El pasado fin de semana, Trump arremetió nuevamente contra Petro y le advirtió que cuidara «su trasero», tras haberlo acusado nuevamente de producir cocaína en un discurso donde daba parte de su ataque militar contra Venezuela, una acción que, a su vez, fue duramente criticada por el líder colombiano.

El mandatario estadounidense reiteró su señalamiento infundado y no descartó una operación similar en Colombia como la que condujo al secuestro de Maduro y su esposa, Cilia Flores. «Me encantaría», le dijo a un periodista que le preguntó directamente sobre el tema.

Por su parte, Petro respondió: «Por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero» y aseguró que las acusaciones que Trump verbalizaba en su contra, son expresión de «su cerebro senil».