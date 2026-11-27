Un grupo de personas mayores se adueña de la plaza de Santa Ana, en Trinidad, para compartir y ejercitarse en un entorno saludable

Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe.

El círculo de abuelos Siempre jóvenes, de Trinidad, se reúne con frecuencia en las mañanas en la céntrica plaza de Santa Ana con el objetivo de que sus integrantes se mantengan en movimiento para impulsar la salud y el bienestar.

Cada día, este grupo se nutre de nuevas personas que llegan por distintos motivos: algunos por recomendaciones de cercanos; otros, por dolores o problemas físicos relacionados con enfermedades y secuelas de las mismas; muchos que intentan mantenerse en forma o, simplemente, que quieren socializar en un entorno sano.

Para Delia Concepción, quien asiste a cada sesión, una sola hora de ejercicios al aire libre representa mucho más de lo que parece: “Me gusta estar aquí y los ejercicios me benefician mucho para poder caminar mejor. Yo me paso buena parte del día sola en casa y aquí podemos conversar, hacemos chistes y realizamos varias actividades juntos”.

Actualmente, Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe, con un porcentaje cada vez mayor de personas de más de 60 años y actividades como esta no solo resultan atractivas, sino también necesarias para la búsqueda de un estado de salud óptimo, tanto mental como físico.

Lo reafirma Sandy Gómez, profesora al frente de este grupo: “Nuestro objetivo es fortalecer los músculos para que no se atrofien. Yo les recomiendo a todos que participen en las clases y que se acerquen a los círculos de abuelos, porque, además de los ejercicios, pueden socializar y asistir a diversas actividades culturales que se organizan constantemente para el disfrute de todos”.

A menudo, muchas personas mayores piensan que caminar o realizar tareas domésticas es una forma de ejercitarse, pero la realidad es que en casa se pierde cualquier interés, el cuerpo deja de responder de la misma manera y jamás podrá compararse con el conocimiento de un especialista.

Precisamente, Margarita Castro Rodríguez, una de las participantes, con amplia experiencia en el deporte y la cultura física lo confirma: “El ejercicio lo mejora todo, es asequible y cada persona lo hace hasta donde pueda. Mejora el equilibrio, la estabilidad y la flexibilidad según las capacidades de los practicantes».

No existen excusas, pues muchos llegan con dolores e, incluso, muchas veces, sin poder estar en pie todo el tiempo; pero algo es real: salen mejor que como llegaron: “Todas las personas son acogidas y se sienten bien. Cuando vengan por primera vez, van a querer quedarse por siempre”.