Universidad 2026 toca a la puerta

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez está lista para el XV Congreso Internacional de Educación Superior, al que asistirá con una numerosa delegación compuesta por 35 ponentes presenciales y 13 virtuales

La UNISS tiene la responsabilidad de coordinar el Simposio 5, que este año estará centrado en la innovación y el desarrollo sostenible, y será liderado por el doctor en Ciencias Edelvy Bravo Amarante. (Foto: UNISS/Facebook)

El XV Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2026 abrirá sus puertas del 9 al 13 de febrero para exponer los principales logros, retos y desafíos que tiene por delante la formación universitaria cubana.

Con la mirada puesta en ese evento se alista la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS), que acudirá con una numerosa delegación compuesta por 35 ponentes presenciales y 13 de carácter virtual.

La representación espirituana cuenta con estudiantes, egresados, docentes e investigadores de la UNISS, la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus y otras entidades del territorio. Además, se enriquece con la participación de los Centros Universitarios Municipales (CUM) de Yaguajay, Jatibonico, Taguasco y Cabaiguán para mostrar los principales resultados que se gestan desde los distintos territorios.

La doctora en Ciencias Oliurca Padilla García, vicerrectora de Formación y Posgrado en la UNISS, precisó: “Nuestra delegación tendrá presencia en los seis simposios que integran este multidisciplinario congreso; también tenemos la responsabilidad de coordinar el Simposio 5, que este año estará centrado en la innovación y el desarrollo sostenible, y será liderado por el doctor en Ciencias Edelvy Bravo Amarante, rector de nuestra casa de altos estudios”.

Entre las principales líneas investigativas que presentará la UNISS en Universidad 2026 destacan la producción sostenible de energía y alimentos, los procesos de transformación digital, las ciencias de la educación, el desarrollo energético y local.

Sus principales resultados se exhibirán en la feria expositiva del evento, donde Sancti Spíritus contará con un estand encabezado por la directora de comunicación de la casa de altos estudios espirituana junto a la decana de la Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas de esa institución y la directora del CUM de Jatibonico.

Asimismo, Universidad 2026 dedica un espacio para el encuentro fraternal de todas las organizaciones universitarias estudiantiles del país, razón por la cual Liz Marian Bernal Pardillo, presidenta de la FEU de la UNISS representará a los universitarios espirituanos.