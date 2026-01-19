Universidad de Sancti Spíritus a la vanguardia de la ciencia en Cuba

La casa espirituana de altos estudios lidera proyectos científicos innovadores que muestran resultados de impacto a nivel territorial y nacional dentro de las ciencias agropecuarias, la producción de energías renovables y otros frentes

Estudiantes de diferentes años de la carrera Agronomía de la Facultad Agropecuaria, son protagonista de una innovadora investigación científica centrada en el cultivo de arroz. (Foto: UNISS/Facebook)

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) lidera varios proyectos científicos e innovadores que persiguen la excelencia en diversas áreas del conocimiento, dentro de las que sobresalen las ciencias agropecuarias, la producción de energías renovables, la instrucción y superación profesional constantes, así como el apoyo al talento joven.

Dichos proyectos muestran resultados de alto impacto a nivel territorial y nacional que avalan el prestigio de esa casa de altos estudios.

Entre ellos destaca el Proyecto Fuentes Renovables de Energía como apoyo al Desarrollo Local (FRE local) coordinado, entre otras instituciones, por el Centro de Estudios de Energía y Procesos Industriales (CEEPI) de la UNISS que, tras su puesta en marcha, permitió el incremento en el acceso a la energía en catorce comunidades rurales aisladas con más de 1 000 habitantes.

Además, la doctora en Ciencias Oliurca Padilla García, vicerrectora de Investigación y Posgrado de la UNISS precisó que: “FRE local implementó la tecnología de biogás en las vaquerías de la Empresa Pecuaria Managuaco mediante un modelo de producción de biogás descentralizada, trabajó en la adopción de sistemas de bombeo fotovoltaico en comunidades rurales aisladas y vaquerías como una solución clave para garantizar el acceso sostenible al agua, lo que contribuye al fortalecimiento de las capacidades locales para la transición energética en territorio espirituano”.

Asimismo, el Programa informático FORMEZ para la formulación de mezclas y piensos garantizó la optimización de la formulación de alimentos balanceados para la producción porcina con reducción en los costos, mientras la tecnología de aplicación de bioproductos para la producción agrícola redujo la dependencia de insumos importados, con un incremento estimado de un 20 al 30 por ciento en rendimientos agrícolas.

“También, apostamos por la formación de competencias emprendedoras y profesionales para que directivos y técnicos puedan hacer uso de las mismas, lo que se traduce en mayor eficiencia organizacional en nuestras instituciones y empresas”, acotó la vicerrectora de Investigación y Posgrado de la casa de altos estudios de Sancti Spíritus.

La UNISS se mantiene trabajando de conjunto con la Dirección General de Educación en el territorio para la atención de alumnos con talento académico para el estudio de las ciencias exactas y naturales; proyecto que ha devenido en la conformación de varios manuales metodológicos de estudio que ya se encuentran en manos de profesionales de la educación y de los estudiantes.

Además, mantiene el acompañamiento a los educandos en su preparación para concursos y eventos nacionales e internacionales, así como la publicación de artículos de impacto y el desarrollo de tesis de licenciatura, maestría y doctorado enfocadas en esa temática.