Universidad de Sancti Spíritus apuesta por sus publicaciones

Desde hace varios años la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) apuesta por el perfeccionamiento de sus estructuras para garantizar la divulgación de los logros científicos y académicos de sus investigadores y su socialización global. Para ello cuenta con dos revistas: Pedagogía y Sociedad y Márgenes, ambas con gran prestigio a nivel institucional.
Precisamente, hace varios días Pedagogía y Sociedad celebró un nuevo logro, pues pasó a formar parte del Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ), lo que permite a esta publicación tener mayor alcance a nivel global, así como un mejor posicionamiento internacional de sus artículos.
Lidia Esther Estrada, directora del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) en la UNISS precisó: “Este logro es el resultado del arduo trabajo que realizó todo el equipo editorial; pues era necesario cumplir con un grupo muy exigente de requisitos, especialmente en todo lo relacionado con las licencias”.
El equipo editorial no se detiene y ahora persigue la inclusión de Pedagogía y Sociedad en la Scientific Electronic Library Online, mejor conocida como SciELO Cuba, una prestigiosa red de revistas científicas agrupadas bajo criterios de selección.
“Entrar a SciELO Cuba es uno de los requisitos que impone nuestro ministerio para publicaciones de este tipo; por ello ya realizamos el proceso de autoevaluación para analizar los requerimientos necesarios y, a partir de ahora debemos comenzar a rellenar los formularios y solicitudes pertinentes”, puntualizó la directora del CRAI en la UNISS.
Por su parte, la revista Márgenes también se encuentra indexada en diversas bases de datos de impacto gracias a su carácter multifacético, alcance y prestigio, que son el resultado del intenso quehacer del grupo editorial que trabaja en ella para continuar posicionándola a escala global.
