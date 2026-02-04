Universidad de Sancti Spíritus apuesta por sus publicaciones

Recientemente la revista Pedagogía y Sociedad fue incluida en el Directorio de Revistas de Acceso Abierto, lo que permite a esta publicación científica tener mayor alcance a nivel internacional

Gabriela Estrella Cañizares

4 febrero, 2026 - 5:40am

Lidia Esther Estrada, directora del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) en la UNISS. (Foto: Facebook)

Desde hace varios años la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) apuesta por el perfeccionamiento de sus estructuras para garantizar la divulgación de los logros científicos y académicos de sus investigadores y su socialización global. Para ello cuenta con dos revistas: Pedagogía y Sociedad y Márgenes, ambas con gran prestigio a nivel institucional.

Precisamente, hace varios días Pedagogía y Sociedad celebró un nuevo logro, pues pasó a formar parte del Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ), lo que permite a esta publicación tener mayor alcance a nivel global, así como un mejor posicionamiento internacional de sus artículos.

Lidia Esther Estrada, directora del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) en la UNISS precisó: “Este logro es el resultado del arduo trabajo que realizó todo el equipo editorial; pues era necesario cumplir con un grupo muy exigente de requisitos, especialmente en todo lo relacionado con las licencias”.

El equipo editorial no se detiene y ahora persigue la inclusión de Pedagogía y Sociedad en la Scientific Electronic Library Online, mejor conocida como SciELO Cuba, una prestigiosa red de revistas científicas agrupadas bajo criterios de selección.

“Entrar a SciELO Cuba es uno de los requisitos que impone nuestro ministerio para publicaciones de este tipo; por ello ya realizamos el proceso de autoevaluación para analizar los requerimientos necesarios y, a partir de ahora debemos comenzar a rellenar los formularios y solicitudes pertinentes”, puntualizó la directora del CRAI en la UNISS.

Por su parte, la revista Márgenes también se encuentra indexada en diversas bases de datos de impacto gracias a su carácter multifacético, alcance y prestigio, que son el resultado del intenso quehacer del grupo editorial que trabaja en ella para continuar posicionándola a escala global.

RELACIONADO CON:

Gabriela Estrella Cañizares

Texto de Gabriela Estrella Cañizares

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026