Universidad de Sancti Spíritus apuesta por sus publicaciones

Lidia Esther Estrada, directora del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) en la UNISS. (Foto: Facebook)

Desde hace varios años la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) apuesta por el perfeccionamiento de sus estructuras para garantizar la divulgación de los logros científicos y académicos de sus investigadores y su socialización global. Para ello cuenta con dos revistas: Pedagogía y Sociedad y Márgenes, ambas con gran prestigio a nivel institucional.

Precisamente, hace varios días Pedagogía y Sociedad celebró un nuevo logro, pues pasó a formar parte del Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ), lo que permite a esta publicación tener mayor alcance a nivel global, así como un mejor posicionamiento internacional de sus artículos.

Lidia Esther Estrada, directora del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) en la UNISS precisó: “Este logro es el resultado del arduo trabajo que realizó todo el equipo editorial; pues era necesario cumplir con un grupo muy exigente de requisitos, especialmente en todo lo relacionado con las licencias”.

El equipo editorial no se detiene y ahora persigue la inclusión de Pedagogía y Sociedad en la Scientific Electronic Library Online, mejor conocida como SciELO Cuba, una prestigiosa red de revistas científicas agrupadas bajo criterios de selección.

“Entrar a SciELO Cuba es uno de los requisitos que impone nuestro ministerio para publicaciones de este tipo; por ello ya realizamos el proceso de autoevaluación para analizar los requerimientos necesarios y, a partir de ahora debemos comenzar a rellenar los formularios y solicitudes pertinentes”, puntualizó la directora del CRAI en la UNISS.

Por su parte, la revista Márgenes también se encuentra indexada en diversas bases de datos de impacto gracias a su carácter multifacético, alcance y prestigio, que son el resultado del intenso quehacer del grupo editorial que trabaja en ella para continuar posicionándola a escala global.