Universidad de Sancti Spíritus asume la informatización como pilar para la continuidad del proceso docente

Para seguir adelante el curso escolar 2025-2026, en medio de la compleja situación energética que vive el país, la Universidad de Sancti Spíritus apuesta por las plataformas interactivas

Desde hace varios años la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) apuesta por la informatización y el uso de las plataformas interactivas de aprendizaje como apoyo al proceso docente presencial; alternativas que en estos momentos se presentan como estrategias necesarias para dar continuidad al curso escolar 2025-2026 en medio de la compleja situación energética que vive el país.

Sobre este tema el doctor en Ciencias Arlex Alcibíades Valdés González, director general que atiende el proceso de Información, Comunicación e Informatización de la UNISS, precisó: “Actualmente, buscamos hacer énfasis en continuar utilizándolas como apoyo para la enseñanza semipresencial, pues estas plataformas y aulas virtuales brindan a estudiantes y profesores la facilidad de interactuar entre sí; además, allí están ubicados materiales, guías de estudio, tareas y los foros para el debate, a los que tienen acceso de forma gratuita”.

A esas plataformas los estudiantes y docentes pueden llegar a través de los navegadores que utilizan habitualmente en sus teléfonos móviles, las zonas wifi y el Nauta Hogar.

De igual forma, está disponible en el FTP Bibliográfico la aplicación Moodle, que pueden descargar, instalar y utilizar para acceder a las aulas virtuales.

“La reubicación de los servidores principales de la UNISS hacia Etecsa el pasado año permite que los mismos se mantengan en línea las 24 horas, garantizando así el acceso a lo largo de todo el día; lo que nos ubica en una etapa superior con respecto a otros años”, acotó Valdés González.