Universidad de Sancti Spíritus celebra Jornada Científica Estudiantil (+fotos)

Un total de 85 estudiantes de diferentes especialidades tuvieron la oportunidad de socializar sus proyectos científicos en materia de innovación y, además, defender el compromiso social implícito en estos resultados

La jornada se celebró bajo la premisa central de Ciencia, innovación y compromiso social, que defiende como prioridades la Universidad de Sancti Spíritus. (Fotos: Gabriela Estrella Cañizares/ Escambray)

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) celebró la Jornada Científico Estudiantil 2026, que se convirtió en un espacio de encuentro, intercambio y crecimiento académico para reafirmar el compromiso de la casa de altos estudios espirituana con la formación integral de sus educandos.

Durante la jornada un total de 85 estudiantes espirituanos presentaron sus proyectos científicos en materia de innovación y defendieron el compromiso social implícito en estos resultados investigativos.

A propósito de ello, la doctora en Ciencias Oliurca Padilla García, vicerrectora de investigación y posgrado en la UNISS, precisó: «Estamos muy satisfechos con el trabajo de nuestros estudiantes y con su desempeño en la jornada de hoy, un espacio que sirve como antesala y les permite prepararse para los eventos de este tipo que tienen carácter nacional, pues la calidad de los proyectos y resultados socializados así lo avalan».

Entre las principales líneas investigativas abordadas en las diferentes ponencias destacan: la educación, pedagogía y formación integral, salud, género y bienestar social, ciencia, tecnología e innovación, así como el desarrollo agropecuario y forestal, seguridad alimentaria y medio ambiente.

La conferencia inaugural de la actividad estuvo a cargo de Leandro González Ramos, estudiante de Ingeniería Informática, quien abordó su experiencia personal en la confección de artículos científicos de impacto bajo el título «De la idea al artículo: una experiencia en la redacción de textos científicos».

De igual forma, Javier Coca Benítez, estudiante de licenciatura en Educación Eléctrica, aprovechó la ocasión para presentar la aplicación móvil SaberCuba, una APK que se encarga de indexar los enlaces de todos los repositorios de 18 universidades cubanas, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, y que cuenta con una positiva acogida por parte de la comunidad universitaria cubana.

Al concluir el acto de inauguración fueron reconocidos los tres estudiantes de la UNISS que alcanzaron la condición de relevante en el Concurso Nacional Científico Estudiantil de Computación 2026, un resultado que reconoce, en toda Cuba, la excelente labor educativa de la casa de altos estudios espirituana y el talento de quienes se forman en sus aulas.