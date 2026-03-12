Universidad de Sancti Spíritus en foro internacional sobre educación inclusiva

Hasta el próximo viernes la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez participa, de forma virtual, en el foro internacional La Asociación del Sistema de Educación Inclusiva, estado actual y perspectivas, convocado por la Universidad Innovadora de Kazán, Rusia

En el evento participan destacados psicólogos, científicos y otros profesionales .

Hasta el viernes 13 de marzo estará sesionando el foro internacional La Asociación del Sistema de Educación Inclusiva, estado actual y perspectivas, convocado por la Universidad Innovadora de Kazán, Rusia, evento al que se suma, de forma virtual, la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS), con un total de cinco ponencias.

Promover valores y estrategias para mejorar la calidad de la educación inclusiva a nivel global y ampliar la investigación pedagógica y psicológica en el ámbito y la inclusión social desde un punto de vista científico son los principales propósitos del certamen.

Sobre la participación de la casa espirituana de altos estudios en la cita, la máster en Ciencias Imilsy Prieto Cabrera, decana de la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la UNISS, precisó: “Ya tenemos cierta experiencia en este tipo de eventos, pues hemos sido invitados en otras ocasiones. Este año participaremos con cinco ponencias de profesores del departamento de Educación Especial y Logopedia de nuestra universidad”.

Las investigaciones están centradas en las características del sistema pedagógico de gestión para el desarrollo de la educación inclusiva en Cuba, las competencias comunicativas orales en la formación inicial del logopeda, los retos y perspectivas de la inclusión social en las universidades cubanas, además de abordar el enfoque de género en ese ámbito.

“Tenemos grandes expectativas, estamos muy complacidos de continuar trabajando y mantener convenios laborales y de intercambio con la Universidad Innovadora de Kazán”, acotó Prieto Cabrera.