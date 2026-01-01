Universidad de Sancti Spíritus José Martí consolidó su alcance científico en 2025 (+fotos)

En los empeños por aprovechar sus potencialidades científicas, estimular la creación de materiales educativos y ganar en autonomía para la publicación de textos en diferentes formatos, la institución presentó este mes su sello Ediciones UNISS Raúl Ferrer

La UNISS mantiene un sólido trabajo en los vínculos entre la universidad y las entidades. (Fotos: ACN)

La celebración de la VIII Conferencia Científica Internacional Yayabociencia con la asistencia de unos 400 delegados, la reciente presentación de su sello editorial y la consolidación de proyectos enfocados en sectores como los de la energía y el transporte distinguieron a la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (Uniss) en el año que finaliza.

Tras dos ediciones en las que predominó la presencia virtual, Yayabociencia 2025 se erigió como un espacio exitoso y pertinente en el contexto actual, pues además de propiciar una mejor socialización de los estudios y fomentar el diálogo en torno a la producción de alimentos, la eficiencia energética o las competencias profesionales, evidenció la importancia que tiene la ciencia y la innovación en la Educación Superior.

Con la participación de expertos de Haití, Brasil, México, Ecuador, Colombia, Alemania y Cuba, el evento que aconteció en el mes de octubre sirvió también para establecer alianzas, según detalló el Doctor en Ciencias Edelvy Bravo, rector de la casa de altos estudios, al hacer alusión a la firma de convenios de cooperación y al foro entre máximos representantes de diversas instalaciones de este tipo.

La Doctora en Ciencias Adilen Carpio, profesora titular y coordinadora de uno de los talleres que sesionó durante la conferencia, precisó a la ACN que la “José Martí Pérez” mantiene un sólido trabajo en los vínculos entre la universidad y las entidades; de ahí la trascendencia de estos espacios para que cada vez más empresarios encuentren aquí una oportunidad para presentar sus problemas de investigación.

Mientras, en los empeños por aprovechar sus potencialidades científicas, estimular la creación de materiales educativos y ganar en autonomía para la publicación de textos en diferentes formatos, la institución presentó este mes su sello Ediciones UNISS Raúl Ferrer, una suerte de homenaje a quien fuera maestro y poeta.

Contar con esta posibilidad es muy importante para el plantel porque le da una identidad y facilita la divulgación de los resultados de los estudios propios de la institución y de los que se hacen en colaboración con otros sitios del país o fuera de éste, destacó Lidia Esther Estrada, directora del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación.

Entre los logros más significativos de la UNISS en el actual calendario sobresale la consolidación de las iniciativas enfocadas en el desarrollo energético y del transporte y la producción de alimentos, por ejemplo, todo lo cual permitió su participación cada vez más decisiva en la solución de problemáticas territoriales.

El Doctor en Ciencias Ernesto Barreras, profesor e investigador de la Unidad de Desarrollo e Innovación Centro de Estudios de Energía y Procesos Industriales y al frente del proyecto Fuentes Renovables de Energía como apoyo al Desarrollo local, subrayó que éste apuesta por la transición energética en entornos productivos y en comunidades aisladas.

No se trata solo de potenciar el acceso a un servicio vital sino de generar modelos sostenibles para la electrificación rural, acotó.

Dijo que a través de esta iniciativa que a finales de noviembre cerró su proceso de implementación, disímiles asentamientos de varias provincias cuentan con sistemas fotovoltaicos autónomos de dos kilowatt y se trabajó en la instalación de seis parques solares en igual número de lugares.

La labor del proyecto, que pertenece al Programa de Apoyo a la Política de Energía en Cuba y recibió financiamiento de la Unión Europea, se extendió recientemente a las zonas afectadas en el oriente cubano por el huracán Melissa, sitios en los que se reactivaron los sistemas autónomos, se inspeccionó el equipamiento montado y se entregaron generadores a algunas universidades para asegurar áreas vitales durante el proceso de recuperación.