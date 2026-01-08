Universidad espirituana de cara al Día de la Ciencia

Las actividades por la fecha se extenderán durante todo el mes de enero con la participación de expertos en materia de ciencia e innovación

La UNISS llevará a cabo una jornada de Puertas Abiertas bajo la máxima de “Ciencia en acción: vive la experiencia universitaria”.

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) inicia las actividades en el contexto de la Jornada por el Día de la Ciencia Cubana que se extenderán durante todo el mes de enero y contarán con la participación de expertos en materia de ciencia e innovación. Será, también, una oportunidad para que esta casa de altos estudios socialice los principales resultados científicos de sus proyectos investigativos al cierre del año anterior.

La Jornada por el Día de la Ciencia Cubana en la UNISS arrancará este jueves con el curso “Descubre cómo la IA puede ser tu mejor aliada”, a cargo de la doctora en Ciencias Kolima Peña Calzada, reconocida investigadora de la facultad de Ciencias Agropecuarias de esa casa de altos estudios.

Asimismo, el doctor en Ciencias Carlos Lázaro Jiménez Puerto, vicedecano de la Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas, expondrá su conferencia “Hacia un ecosistema de movilidad sostenible inclusivo: cofinanciamiento, impacto social y formación científica estudiantil como pilares para la transición energética”, tema de vital importancia para el país.

Además, habrá espacio para el diálogo de la Red de Jóvenes Investigadores con estudiantes que integran los grupos de trabajo científicos estudiantiles, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas con los representantes de la Cátedra del Talento matemático y los jóvenes ganadores de olimpiadas.

En ese contexto, se presentarán y actualizarán los datos que ha arrojado el Observatorio Sociodemográfico y del Proyecto Territorial: Políticas Públicas y Desarrollo Local y se mostrarán los principales resultados del Centro de Estudios de Energía y Procesos Industriales (UDI-CEEPI) en su misión de potenciar el desarrollo energético y agro-industrial sostenible en territorio espirituano, para enriquecer los programas académicos y la capacidad científica de los estudiantes de la UNISS.