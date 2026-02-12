Universidades de Sancti Spíritus y Holguín apuestan por la economía circular y la sostenibilidad

El estrecho vínculo profesional entre las casas de altos estudios dio origen a una tesis doctoral centrada en la economía circular y la sostenibilidad para reducir pérdidas en la cadena productiva y minimizar el impacto ambiental que esto implica en la industria alimentaria

El enfoque de esta investigación se alinea con los objetivos de la soberanía alimentaria y el desarrollo local. (Foto: Cortesía de la UNISS)

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) y la Universidad de Holguín (UHo) mantienen estrechos vínculos profesionales y excelentes relaciones de cooperación en materia científica y tecnológica, lo que ha devenido en la concepción de varios proyectos de alto impacto para la sociedad cubana actual.

La tesis doctoral “Gestión de restricciones en cadenas de suministro circulares de productos perecederos con enfoque de sostenibilidad”, del doctor en Ciencias Técnicas Dariel Rivadeneira Casanueva, jefe del Departamento de Ingeniería Industrial de la universidad espirituana, es uno de estos proyectos innovadores.

“Entre los principales impactos sociales que se desprenden de esta investigación figuran la reducción de pérdidas por deterioro y la valorización de subproductos que tributan a la seguridad alimentaria y minimizan el impacto medioambiental que ello implica; además, genera un acceso más estable a productos de calidad que benefician a las comunidades locales y sus consumidores”, precisó Rivadeneira Casanueva.

La citada investigación tuvo como escenarios la Empresa Pesquera Industrial de Caibarién (Epicai), la Empresa Pesquera de Sancti Spíritus (Pescapir) y Labiofam en el mismo territorio; entidades productivas que, tras la misma, lograron una considerable reducción de sus productos de merma y la creación de nuevos puestos de empleos relativos a la logística inversa de las empresas.

El proyecto incluyó, además, la participación de estudiantes y profesores de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas para darle una visión más completa.

De igual forma, el vínculo entre las universidades de Sancti Spíritus y Holguín también impulsó la creación del doctorado en Gestión Organizacional en la casa de altos estudios espirituana, programa en el que ya se han matriculado empresarios, directivos y docentes del territorio.