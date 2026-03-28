Veleros Friendship y Tigermoth arriban de manera segura a La Habana

Después de una gran preocupación por el destino de estos dos veleros que zarparon de Isla Mujeres el pasado 20 de marzo, arribaron a la bahía de La Habana en la tarde de hoy

Entran los dos veleros del convoy Nuestra América en la bahía de La Habana. (Foto: Naturaleza Secreta)

Las embarcaciones Friendship y Tigermoth con nueve tripulantes a bordo «arribaron y atracaron de manera segura en el puerto de La Habana, Cuba, tras su localización en la mar», informó la secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

La institución naval indicó que «se mantuvo seguimiento y coordinación con las autoridades correspondientes para su arribo seguro a puerto», de las embarcaciones.

Desde esta mañana la Semar ha emitido diversos comunicados informando la situación de ambas embarcaciones, luego de que una aeronave las localizó a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba.

El arribo de las naves tipo Catamarán, se realizó con apoyo de un buque de la Semar, luego de que ambas partieron el pasado 20 de marzo de Isla Mujeres, Quintana Roo, y se habían considerado extraviadas.

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Las embarcaciones tipo catamarán “Friendship” y “Tigermoth” arribaron y atracaron de manera segura en el puerto de La Habana, Cuba, tras su localización en la mar.



Se mantuvo seguimiento y coordinación con las autoridades correspondientes para su arribo seguro a… pic.twitter.com/kDeSsGpta2 — SEMAR México (@SEMAR_mx) March 28, 2026

Con información de La Jornada y Cubadebate