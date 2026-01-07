Venezuela y narcotráfico, temas de diálogo entre Petro y Trump

El jefe de Estado neogranadino le pidió a su par estadounidense el restablecimiento de las comunicaciones directas entre Cancillerías y Presidencias

Petro durante su conversación con Trump este miércoles, según imagen difundida en X.

Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, conversaron este miércoles telefónicamente sobre la lucha contra el narcotráfico y la situación en Venezuela, según informó aquí el primero de los mandatarios.

El jefe de Estado neogranadino relató a una multitud que se concentró en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá tras una convocatoria realizada por él mismo, que le pidió a su par el restablecimiento de las comunicaciones directas entre Cancillerías y Presidencias.

En lo que respecta al país bolivariano, aseguró que hace dos días habló con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que la invitó a Colombia, y que ahora se busca una conversación tripartita, -ojalá mundial-, para evitar que ocurra un estallido violento entre la propia ciudadanía de ese país, según planteó.

Afirmó que la paz de Venezuela es la paz de Colombia y viceversa, en tanto estimó que es preciso “quitar el mayor factor de violencia entre Colombia y Venezuela que se llama Ejército de Liberación Nacional”.

Antes aseveró que le comentó a Trump sobre los planes que habían sido acordados con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para realizar operaciones militares conjuntas contra el tráfico de drogas en la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia.

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, le refirió a su homologo cómo aumentaron las incautaciones de drogas, que fueron mil toneladas de cocaína el año pasado, y se llegará a tres mil 500 cuando termine su gobierno.

“Le dije que 700 capos fueron extraditados con mi firma, le dije lo más importante, la sustitución de cultivos voluntaria da más éxito que la erradicación con glifosato y se detuvo el crecimiento de cultivos, que la tasa de crecimiento de la incautación es superior a la tasa de crecimiento de hoja de coca”, manifestó.

Concluyó entonces que ahora hay un diálogo en construcción y que el restablecimiento de la conversación permite bajar el tono.

Petro atribuyó las tensiones creadas entre ambos países a la “oposición queriendo ganar elecciones, o que me maten o que me pongan preso”, acciones que calificó “de desespero y antidemocracia”.

Expresó que para él la prioridad es la paz y la paz está hablando.

“Por eso acepto la proposición del presidente Trump de hablar”, exclamó.

Remarcó que volverá a insistirle a Estados Unidos la posibilidad de establecer una alianza en energía limpia, posibilidad que, según mencionó, ya le había expuesto en una carta que le envió previamente.

Petro comunicó que, durante el intercambio, que duró más de una hora, se acordó un encuentro de cancilleres en Washington D.C.

No obstante, apuntó que aún no se puede bajar la guardia porque “todavía toca hablar en la Casa Blanca”.

“Si tocan a Petro, tocan a Colombia y Colombia responde”, exclamó casi al final de su alocución.