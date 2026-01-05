Verdad de Venezuela se abrió paso en Consejo de Seguridad de la ONU

El canciller de Venezuela, Yván Gil, manifestó que la comunidad internacional dejó constancia de que el ataque perpetrado el 3 de enero fue un acto contrario al derecho internacional, violatorio de la Carta de la ONU, del derecho humanitario y de los derechos humanos

En el Consejo de Segridad “no hubo espacio para la manipulación ni para el doble rasero” porque el derecho asistió a Venezuela, consideró Yván Gil. (Foto: ONU)

El canciller de Venezuela, Yván Gil, afirmó este lunes que una vez más la verdad se abrió paso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde su país obtuvo una victoria clara y legítima.

En su cuenta de Telegram, el jefe de la diplomacia venezolana manifestó que la comunidad internacional dejó constancia de que el ataque perpetrado el 3 de enero fue un acto contrario al derecho internacional, violatorio de la Carta de la ONU, del derecho humanitario y de los derechos humanos.

Subrayó que fue “una agresión directa contra la inmunidad de un Jefe de Estado en ejercicio”.

Gil expresó que “no hubo espacio para la manipulación ni para el doble rasero” porque el derecho asistió a Venezuela.

La República Bolivariana, con la autoridad moral y jurídica que le confiere la historia, “seguirá defendiendo su soberanía y garantizando la paz de su territorio, herencia viva de Simón Bolívar”, aseveró.

Al intervenir este lunes, en la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad solicitada por Venezuela, su representante permanente Samuel Moncada exigió el respeto a la soberanía de su país y la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, secuestrados por Estados Unidos.

El diplomático demandó que sea condenado el uso de la fuerza contra la República Bolivariana y que sean adoptadas medidas orientadas a la desescalada, la protección de la población civil y el restablecimiento del derecho internacional.

Moncada aseguró que el 3 de enero de 2026 es una fecha de profunda gravedad histórica, no solo para Venezuela sino para el sistema internacional en su conjunto, al considerar que su país fue objeto de un ataque armado ilegítimo, carente de toda justificación jurídica, por parte del gobierno de Estados Unidos.

Denunció que el mismo incluyó bombardeos sobre su territorio, la pérdida de vidas civiles y militares, la destrucción de infraestructura esencial y el secuestro del mandatario y su esposa.

Moncada señaló que la paz internacional solo puede sostenerse si el derecho es respetado sin excepciones y aseveró que lo ocurrido “es una violación flagrante” de la Carta de la ONU, en particular del principio de igualdad soberana de los Estados y de la prohibición absoluta del uso de la fuerza contra la integridad territorial.

El embajador indicó que cuando el uso de la fuerza se emplea para controlar recursos, imponer gobiernos o rediseñar Estados, estamos ante una lógica que remite a las peores prácticas del colonialismo y del neocolonialismo.