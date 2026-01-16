VisionEs: Innovar desde la ciencia

Diversas temáticas se incluyen en la presente emisión de VisionEs, el noticiero de Escambray

Afianzar la ciencia como motor impulsor en función de solucionar los problemas en todos los ámbitos de la sociedad cubana es, en tiempos tan complejos, uno de los objetivos del CITMA en Sancti Spíritus.

En este noticiero también se levantan las voces contra las más recientes declaraciones del gobierno de los Estados Unidos contra la isla.