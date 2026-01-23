VisionEs: La mayor materia prima de la Industria Alimentaria

Interesantes temas socioeconómicos y deportivos se incluyen este viernes en la agenda de VisionEs

Audiovisuales Escambray

23 enero, 2026 - 5:30am

La Empresa Provincial de la Industria Alimentaria sostiene alentadores resultados. Las limitaciones para la obtención de materias primas y la situación energética del país les ha impuestos a sus trabajadores reinventarse y buscar alternativas.

En modo play off se encuentra el equipo de los Gallos. VisionEs sale a las calles espirituanas en busca de opiniones.

