VisionEs: La mayor materia prima de la Industria Alimentaria

La Empresa Provincial de la Industria Alimentaria sostiene alentadores resultados. Las limitaciones para la obtención de materias primas y la situación energética del país les ha impuestos a sus trabajadores reinventarse y buscar alternativas.
En modo play off se encuentra el equipo de los Gallos. VisionEs sale a las calles espirituanas en busca de opiniones.
