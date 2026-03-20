Voces solidarias del mundo recuerdan: ¡Cuba no está sola!

Así trascendió este viernes en encuentro entre los integrantes del convoy solidario «Nuestra América», realizado en presencia del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez

La convicción de que la solidaridad del mundo respalda la lucha justa de Cuba por su libre autodeterminación ante la actual escalada agresiva impuesta por el gobierno de Estados Unidos resonó este viernes en La Habana en encuentro entre los integrantes del convoy solidario «Nuestra América».

En presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, más de 600 activistas, de más de 30 países del mundo en representación de todos los continentes y de alrededor de 140 organizaciones políticas, religiosas, culturales, sindicales y colectivos se dieron cita para reafirmar la responsabilidad histórica de los pueblos del mundo de devolver la solidaridad que la isla ha cultivado alrededor del orbe.

Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), afirmó que estos espacios recuerdan la dimensión real de la solidaridad internacionalista, de cuánto significa la isla para el mundo en un contexto de amenaza y agresión recrudecida.

González Llort subrayó que la presencia de tantas personas de buena voluntad en La Habana enfrentando el cerco imperialista recuerda de cuánto son capaces de lograr los pueblos unidos, indetenibles en la lucha por un mundo mejor posible.

De esta manera, el también Héroe de la República de Cuba transmitió el agradecimiento genuino de los cubanos que abanderan la lucha y se reafirman en la convicción de que combatir por la justicia no es una causa aislada en el mundo.

Ada Galano, cubana residente en Italia, ratificó el deber de los cubanos dignos alrededor del planeta de defender la Patria y la disposición de acudir a luchar en caso de ser necesario contra la agresión imperialista.

«Es hora de que Cuba recoja todo el internacionalismo que ha sembrado alrededor del mundo, todo el amor, humanismo e internacionalismo que hoy se multiplica y llega a millones», añadió.

Con ella coincidió Claudia de la Cruz, directora ejecutiva de Pastores por la Paz, para quien asistir al archipiélago en este momento de máxima presión es un recordatorio del principio y ética de la solidaridad que la isla le ha regalado al planeta.

«Luchar hoy por Cuba es pelear por la humanidad, por la dignidad, por todos los pueblos, y aquí está un pueblo internacionalista fuera de la frontera de Cuba que los va a defender», concluyó.

En sus intervenciones los activistas expresaron su disposición a continuar con la ayuda a la nación caribeña, la cual aseguraron, se ha multiplicado y llegado a millones.

Advirtieron también que las agresiones contra los pueblos, como Palestina, Cuba y una larga lista histórica, no son hechos aislados, sino una muestra del capitalismo voraz que está dispuesto a todo para mantener sus beneficios, y ante ello resulta urgente anteponer una alternativa humanista y relanzar la solidaridad para evitar el crimen y la barbarie.