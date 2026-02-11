X promete etiquetas para señalar imágenes falsas o editadas

Desde las redes, X continúa reinventándose. Prueba de ello es el reciente anuncio de crear etiquetas para señalar publicaciones que utilicen imágenes falsas o editadas, con el propósito de informar a los usuarios de forma veraz y quizás, también, para tomar las riendas de toda la polémica en torno a las imágenes sexualizadas creadas por Grok, su asistente de inteligencia artificial.

El anuncio lo realizó el propio Elon Musk, quien compartió un mensaje de la cuenta anónima DogeDesigner, utilizada asiduamente como proxy para introducir novedades en la mencionada red social. El comunicado afirmó que la herramienta podría hacer más difícil para los medios tradicionales difundir clips o imágenes engañosas.

La nueva etiqueta saldrá debajo de las imágenes modificadas en la publicación con el nombre de “Medios manipulados”, junto a un link que trasladará a una explicación de qué significa la etiqueta en cuestión.

Sin embargo, la plataforma no ha aclarado con qué procedimiento se valorará la publicación para etiquetarse, ni si se considerarán como imágenes editadas aquellas modificadas con programas como Photoshop o con inteligencia artificial. Tampoco puso fecha de cuándo se comenzarán a lanzar estas etiquetas para todos los usuarios de X.