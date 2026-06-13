Empresa agrícola de Yaguajay apuesta por la energía solar

La instalación de sistemas fotovoltaicos en unidades de la Empresa Agropecuaria Obdulio Morales respalda el proceso de producción y comienza a oxigenar la economía de la entidad

La colocación de paneles solares con respaldo energético a los procesos de la entidad comenzó en el año 2025.

Una inversión cercana a los 228 millones de pesos permite la instalación de sistemas fotovoltaicos en varias unidades productoras de la Empresa Agropecuaria Obdulio Morales, de Yaguajay.

La colocación de paneles solares con respaldo energético a los procesos de la entidad comenzó en el año 2025, inicialmente en el área socio-administrativa para garantizar la dirección, las comunicaciones y otros servicios, según refirió a Escambray Carlos Luna Piedad, su director.

“Debido a las afectaciones por déficit de electricidad y su incidencia en el cumplimiento de los planes, nos dimos a la tarea de proyectar para el 2026 la cobertura con paneles solares de instalaciones productivas, la parte más importante de la empresa”, acotó el directivo.

“El financiamiento aprobado nos ha dado la posibilidad de cubrir el matadero, donde se instalaron 60 kilowatts de paneles con 120 baterías. Todo ello, junto al grupo electrógeno existente y la parte eléctrica, constituye un apoyo importante, aunque todavía con dificultades por la cantidad de horas sin corriente. Sin embargo, nos permite cumplir los niveles de sacrificio de ganado”.

Quien acude al Mercado Agropecuario Quinto Patio, en Yaguajay, puede apreciar en su techo un número significativo de paneles solares en esta instalación comercializadora y de servicios. Luna Piedad refiere que “se colocaron 30 kilowatts de paneles solares con 45 baterías, lo cual beneficia la venta de productos agrícolas y la actividad gastronómica, pues aquí se expenden alimentos elaborados a partir de producciones propias de la empresa, además de las cámaras refrigeradas”.

Durante los primeros meses del año, el uso de la energía fotovoltaica en la entidad agrícola del norte espirituano favoreció también el centro de elaboración que, al decir del directivo “es el lugar donde procesamos toda la masa cárnica que no se destina a la divisa y la convertimos en productos como hamburguesas, croquetas, jamonada y chorizos. Hay un grupo de subproductos de una línea económica que estamos ofertando dentro del autoabastecimiento municipal”.

Cuando apenas han transcurrido cinco meses del actual año, el proceso inversionista se consolida en otras unidades de la Empresa Agropecuaria Obdulio Morales, de Yaguajay, pues la instalación de paneles es ya una realidad en cámaras de frío destinadas a la conservación de alimentos en un antiguo almacén conocido como la UCAI, que cuenta con 30 kilowatts de paneles solares y 45 baterías.

El director de la entidad añade que “se cubre con esta tecnología el matadero ubicado en la comunidad de Nela, que dispone de unos 8 kilowatts de potencia. Este es un lugar en proceso de desarrollo y tiene la ventaja de que prácticamente no hay que mover el transporte de los animales. Forma parte de la estrategia de sostenibilidad”.

Hasta la fecha, la entidad agropecuaria del norte espirituano cuenta con un respaldo cercano a los 200 kilowatts de potencia en media decena de unidades que tributan directamente a la producción y la economía de la empresa.

Según Carlos Luna Piedad, ya se aprecian los primeros resultados: “Nadie va a pensar que estos sistemas solares te van a cubrir el ciento por ciento, pero con disciplina tecnológica y responsabilidad se van rescatando los niveles de producción. Nos hemos concentrado en aquellas áreas con impacto más directo en la economía de la empresa y en los servicios que podemos brindar a la población. Para que se tenga una idea, en febrero y marzo apenas logramos sobrepasar el 40 por ciento de los planes de producción, y ya en los dos meses posteriores los habíamos sobrecumplido, de manera tal que hemos sido capaces de recuperar las ventas y las utilidades de la empresa”.

¿Existe una segunda etapa que beneficiará otras unidades productivas?

“Sí, a partir de la situación que tiene la recogida de leche, hay varios puntos, como La Presa y Aridanes, donde el Lácteo no ha estado recogiendo la leche, y estamos en un proceso de habilitación de alrededor de 3 a 4 kilowatts de potencia en cada uno de los lugares para potenciar la posibilidad de nosotros de acopiar esa leche, procesarla y brindarla también como servicio directo a la población. Todavía estamos aprendiendo a utilizar la tecnología”.