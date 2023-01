Sancti Spíritus tendrá un crematorio (+fotos)

El incinerador espirituano tendrá una estructura similar al de Ciego de Ávila.

La opción de que los espirituanos cuenten con un crematorio dentro de la propia provincia se convertirá en algo palpable cuando a finales del primer trimestre del año en curso se concluya la obra civil de lo que será el incinerador de la ciudad.

Según Yoel Aquiles Martínez, al frente de la Dirección Provincial de Comunales, es esta una de las pocas provincias cubanas que no cuenta con una instalación de este tipo y, aunque hace unos años se pensó en la construcción de una en las afueras de la ciudad, justo a la salida hacia Jatibonico, la idea no prosperó porque el lugar no respondía a los requerimientos necesarios.

En las afueras de la ciudad, por la Carretera de Zaza, se pretende construir el crematorio de Sancti Spíritus.

Recientemente, precisó, se buscaron otras opciones y se decidió reutilizar y reconstruir un local en desuso ubicado después del hospital donde se trata a los pacientes con VIH en la Carretera de Zaza. “Comenzaremos a trabajar en la documentación y hacer el proyecto para concluir la parte civil del crematorio a finales del primer trimestre del año en curso”, explicó la fuente.

Ya en abril, aclaró Yoel, se debe presentar en su totalidad la inversión para la aprobación del financiamiento que permita la adquisición de un equipamiento que actualmente no existe en el territorio, y se prevé que la puesta en marcha sea en el 2024.

El directico explicó, asimismo, que la construcción de un crematorio reporta beneficios tales como ahorro de combustible y el estado del parque automotor, porque hoy quienes usan el servicio de cremación de un cadáver o restos óseos deben trasladarse hacia Villa Clara o Ciego de Ávila, y se incrementa, además, la capacidad de enterramiento en los cementerios.

Vista exterior del crematorio de Ciego de Ávila.

El número de cremaciones en Cuba se ha incrementado en los últimos cinco años, pues cada vez son más las personas que la solicitan por constituir una opción higiénica y menos traumática para los seres queridos.

El resto de las prioridades para el año, acotó el directivo, se resume en la intención de poner de alta todo el transporte destinado a la recogida de desechos sólidos para ahorrar en alquiler de equipos de este tipo, y también en la recuperación de los autos correspondientes a los servicios necrológicos.