Alazanes silencian a los Gallos en el Huelga

Los Alazanes de Granma encontraron buen pasto en la valla principal de los Gallos espirituanos, a quienes derrotaron con marcador de siete carreras por cero en el estreno de los quintos pareos particulares de la actual Serie Nacional de Béisbol.

Si bien el zurdo Ariel Zerquera logro sostener durante cinco entradas un buen duelo con el abridor de los granmenses, Yoel Mojena, que permitió mantener apenas desventaja de una anotación, todo cambió en el sexto, cuando los visitantes fabricaron un demoledor racimo de seis carreras.

En ese episodio, los Alazanes combinaron cinco sencillos con dos errores de la defensa yayabera y un boleto que decretaron la explosión tanto de Zerquera (permitió seis carreras en cinco capítulos, una de ellas sucia) como del primer relevista Miguel Dávila (admitió imparables de los dos bateadores que enfrentó y la anotación del cierre del marcador).

Desde la trinchera opuesta, Mojena, ganador del partido, colgó siete argollas en la pizarra del estadio José Antonio Huelga, que lograron mantener en blanco los relevistas Ángel Altunaga y Yurisen Blanco, quienes no encontraron dificultades ni en el octavo ni en el noveno, en ese orden.

Este miércoles a las dos de la tarde, Gallos y Alazanes volverán a enfrentarse en el Coloso de Los Olivos en la continuación de este duelo particular.