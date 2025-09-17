Bruno Rodríguez presenta actualización del informe sobre el Bloqueo contra Cuba (+post)

El bloqueo es la principal limitante para el desarrollo de Cuba

Presenta el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla el informe de Cuba sobre el Bloqueo 2025. (Fotos: CubaMinrex)

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, presentó este miércoles la actualización del Informe de Cuba en virtud de la resolución 79/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, correspondiente al período comprendido entre marzo de 2024 y febrero de 2025.

La presentación tuvo lugar ante representantes de la prensa nacional y extranjera, y fue transmitida en vivo a través de los canales Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba, así como por la página oficial en Facebook de la Cancillería de Cuba.

28 y 29 de octubre, #AGNU considerará proyecto resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU vs #Cuba”.



Bloqueo continúa siendo sistema de medidas coercitivas unilaterales más abarcador, complejo y prolongado vs país alguno. pic.twitter.com/d1L3Cg8rss — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 17, 2025

La historiografía cubana precisa que el bloqueo económico, comercial y financiero de las administraciones estadounidenses comenzó en 1960 y creció de manera paulatina hasta perjudicar intereses de terceros países en 1992, cuando la Asamblea General de la ONU solicitó por vez primera eliminar esa política.

Esa petición, repetida cada año desde entonces, se une a la más reciente solicitud de la mayoría de los Estados y bloques de países de excluir a Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, elaborada de modo unilateral por Washington.

Esa arcaica, injusta y criminal política del Gobierno estadounidense es el principal obstáculo al desarrollo y el bienestar de la sociedad cubana, además de ser una flagrante violación de los derechos humanos del pueblo de la Mayor de las Antillas.

👩‍🔬EE.UU. persigue la colaboración médica internacional de #Cuba 🇨🇺.



Buscan privarnos de ingresos legítimos que se sustentan en esquemas de cooperación respaldados por la ONU y acorde a los estándares internacionales en materia de cooperación Sur-Sur.#TumbaElBloqueo pic.twitter.com/GCsmYLnPJL — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) September 17, 2025