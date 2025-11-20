Cazadores derrotan a los Gallos en juego aplazado

Para encargarse del cierre del partido, el alto mando yayabero le cedió la bola a Yanielquis Duardo, quien no pudo cumplir la tarea y cargó con el revés

Duardo cargó con el revés.

Los Cazadores de Artemisa se hicieron de su según éxito en línea ante los Gallos espirituanos, al derrotarlos este jueves en el juego aplazado en la jornada anterior con abrazo a siete carreras y que finalmente terminó nueve por siete.

Para encargarse del cierre del partido, el alto mando yayabero le cedió la bola a Yanielquis Duardo, quien no pudo cumplir la tarea al permitir una en la parte baja de la sexta entrada por doble de Dayán García y Osbel Pacheco, a la que sumaron otra en el séptimo cuando los de casa combinaron sencillo de Lázaro Dayán Pérez y tubey de Andy Cosme para completar el marcador.

Gallos y Cazadores, ubicados en zona de clasificación, juegan en este momento el partido correspondiente a la jornada del jueves.