Condena Cuba ataque israelí en Doha, Qatar

Desde el inicio del nuevo ciclo de violencia en la región, en octubre de 2023, Israel atacó Siria, Líbano, Yemen, Irán, los territorios palestinos y ahora Qatar. (Foto: PL)

El Gobierno de Cuba expresó este martes su más enérgica condena por el ataque perpetrado por fuerzas israelíes contra la sede de Hamas en Doha, calificándolo como una flagrante violación del Derecho Internacional y de la soberanía qatarí.

A través de la red social X, el canciller cubano Bruno Rodríguez denunció que la operación israelí constituye una “nueva ejecución extrajudicial del sionismo” y representa una “grave amenaza a la seguridad y estabilidad regionales”.

Israel atacó este martes al liderazgo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) durante una reunión en Qatar, una acción duramente condenada por las autoridades de Doha, que la consideraron una violación a la soberanía nacional.

Entre los dirigentes del grupo reunidos en la capital qatarí estaban Khaled Mashaal, a quien Israel intentó asesinar en Jordania en 1997; Khalil al-Hayya, jefe de la agrupación en Gaza, Nizar Awadallah y Zaher Jabarin, entre otros.

En respuesta, el vocero de la Cancillería qatarí, Majed Al Ansari, calificó de cobarde y criminal el ataque porque “constituye una flagrante violación de todas las normas y leyes internacionales”.

La incursión plantea una grave amenaza a la seguridad de los qataríes y los residentes del país, subrayó.

Desde el inicio del nuevo ciclo de violencia en la región, en octubre de 2023, Israel atacó Siria, Líbano, Yemen, Irán, los territorios palestinos y ahora Qatar.