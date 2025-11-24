Cuba: Estados Unidos miente para agredir a Venezuela

«El Cártel de los Soles constituye un invento del gobierno de EEUU y su Secretario de Estado», aseguró el canciller Bruno Rodríguez por medio de un mensaje en la red social X

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó este lunes a las autoridades de Estados Unidos de crear un pretexto con el propósito de atentar contra el Gobierno de Venezuela.

«El Cártel de los Soles constituye un invento del gobierno de EEUU y su Secretario de Estado, con el fin de justificar acciones violentas para derrocar por la fuerza al gobierno de Venezuela», aseguró por medio de un mensaje en la red social X.

Según comentó el jefe de la diplomacia cubana, otro de los objetivos de la Casa Blanca es «apoderarse del petróleo de ese país hermano».

Además, el Canciller manifestó que la «designación fraudulenta, arbitraria y unilateral como organización terrorista de un fetiche inventado por los servicios de espionaje estadounidenses persigue justificar agresiones militares contra América Latina y el Caribe».

Rodríguez señaló que Estados Unidos pretende, de esa manera, «retornar a la política de las cañoneras como conducta hacia la región».