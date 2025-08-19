Cuba recibió hasta julio más de 1,5 millones de viajeros

Canadá, principal emisor de turistas hacia Cuba, registró 478 388 visitantes en 2025, frente a los 622 204 del año anterior. (Foto: Joaquín Hernández Mena)

La Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba reportó que hasta el mes de julio de 2025 llegaron al país 1 577 330 viajeros. Esta cifra representa el 82,8 por ciento del total registrado en igual período de 2024, lo que equivale a una disminución de 328 126 personas.

Dentro de ese total, 1 123 987 fueron visitantes internacionales. Esta categoría incluye a quienes ingresan al país por motivos de ocio, recreación, negocios u otros fines personales, sin ejercer actividades remuneradas. El número de visitantes internacionales cayó al 76,8 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior, lo que refleja una pérdida de 338 922 personas.

El informe también detalló el comportamiento por países seleccionados. Canadá, principal emisor de turistas hacia Cuba, registró 478 388 visitantes en 2025, frente a los 622 204 del año anterior. Esta variación representa un descenso al 76,9 por ciento.

La comunidad cubana en el exterior aportó 141 046 viajeros, lo que equivale al 78,5 por ciento respecto a 2024. Desde Estados Unidos llegaron 77 253 personas, una cifra que representa el 80,6 por ciento del año anterior.

La Federación Rusa mostró una caída más pronunciada. En 2025 se registraron 71 797 visitantes rusos, lo que representa solo el 58,2 por ciento en comparación con 2024.

México aportó 33 093 visitantes, cifra que representa el 89,3 por ciento del año anterior. Argentina mostró un comportamiento diferente, con un aumento a 30 120 visitantes, lo que equivale al 103,9 % respecto a 2024.

España registró 26 620 visitantes, lo que representa el 72,0 por ciento del año anterior. Francia aportó 25 220, equivalente al 74,5 por ciento. Alemania mostró una caída significativa, con 24 423 visitantes, lo que representa el 60,7 por ciento.

Colombia presentó un crecimiento, con 19 916 visitantes, cifra que representa el 107,3 por ciento respecto al año anterior. El grupo de países clasificados como “Otros” aportó 196 111 visitantes, lo que equivale al 79,6 por ciento.

El reporte incluyó además datos mensuales de llegadas internacionales. En julio de 2025 se registraron 196 004 visitantes, cifra inferior a los 197 505 de julio de 2024, pero mayor que los 178 263 de 2023 y los 169 334 de 2022.

La fuente de esta información proviene del cierre de julio de 2025, según la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería. La metodología utilizada define como viajero a toda persona que se desplaza entre dos o más países distintos. Si la persona sale de su país de residencia, se considera internacional, sin importar el motivo del viaje o el medio de transporte.

El visitante internacional, según esta definición, permanece en el país por un período no mayor a un año y no realiza actividades remuneradas. Su motivo principal puede ser ocio, recreación, negocios u otros fines personales.

Este comportamiento en el arribo de viajeros refleja una tendencia que impacta directamente en sectores clave de la economía cubana, como el turismo, la hotelería y los servicios asociados.