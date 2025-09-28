Cuba se corona de nuevo en el Baseball 5 juvenil

Este juego nacido en las calles cubanas late en cada golpeo y atrapada. Hoy, la victoria se celebró como un ritual

28 septiembre, 2025 - 9:46am

Los antillanos se impusieron con un juego explosivo: ataques veloces, defensas que parecían muros y reflejos dignos de felinos. (Foto: WBSC)

Cuba volvió a hacer historia al derrotar hoy con garra y corazón a China Taipéi y levantar otra vez la corona del II Campeonato Mundial Juvenil de Baseball5 que se disputó en la ciudad mexicana de Tepic.

Con parciales de 5-4 y 13-3, los antillanos se impusieron con un juego explosivo: ataques veloces, defensas que parecían muros y reflejos dignos de felinos. La victoria reafirma su dominio en el ranking mundial y consolida a la Mayor de las Antillas como cuna indiscutible del Baseball5.

Desde el primer partido hasta la final, el equipo arrasó: Kenia, España, Surcorea, Siria y Lituania cayeron ante su ritmo frenético, México se topó con la fuerza cubana en semifinales, y la invicta Taipéi no pudo contener el vendaval en la final.

Jugadores como Amanda Díaz, Adis Yudith Espinel, Arianna de la Caridad La O, Rachel de la Caridad Medina, Kevin Hidalgo-Gato, Yandro Moracén, Carlos Alejandro Rivera y Rafael Alejandro Socarrás se lucieron con jugadas que combinaban astucia, velocidad y pasión pura.

Al frente, Sergio Arturo Pérez, junto a Carlos Ernesto Preval y Eros Bernal, llevaron la estrategia perfecta que convierte a Cuba en referente mundial del deporte.

Este juego nacido en las calles cubanas late en cada golpeo y atrapada. Hoy, la victoria se celebró como un ritual: cada abrazo, cada grito, fue un recordatorio de que Cuba no solo domina el Baseball5… lo vive, lo siente y lo impone.

La medalla de bronce del torneo la ganó Venezuela, al derrotar en esta misma jornada a los anfitriones mexicanos.

