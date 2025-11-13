Dedican a Fidel Consejo Provincial de la FEEM en Sancti Spíritus (+fotos)

En la cita los cerca de ochenta delegados abordaron las principales necesidades y fortalezas de la organización actualmente y fue elegido un nuevo secretariado provincial

Los delegados abordaron las principales necesidades y fortalezas que tiene actualmente la organización. (Fotos: Gabriela E. Cañizares/Escambray)

En la mañana de este jueves sesionó el Consejo Provincial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) en Sancti Spíritus, donde se dieron cita los cerca de ochenta delegados que representaron a los más de 11 000 miembros que tiene esa organización estudiantil, distribuidos en 48 centros de la provincia.

Allí los delegados abordaron las principales necesidades y fortalezas que tiene actualmente la organización, entre las que destacan: la importancia de la formación vocacional y su impacto en el futuro de los estudiantes, la necesidad de continuar fomentando la recreación sana para los jóvenes, la creación de dinámicas más efectivas en el trabajo con las redes sociales, así como la realización de campañas para evitar el embarazo en la adolescencia y el consumo de drogas y otras sustancias nocivas para la salud.

Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central de Partido y su primera secretaria en Sancti Spíritus, llamó a fortalecer las asambleas de grupo como escenarios para abordar los problemas, preocupaciones y propuestas que tienen los estudiantes espirituanos.

La máxima dirigente política del territorio también exhortó a los jóvenes a ser más respetuosos y exigentes con el estudio y la preparación académica, además de ser más disciplinados y trabajar muy duro en la formación de valores, fomentar la correcta preparación de los dirigentes estudiantiles como cantera de otras organizaciones en el futuro y acercarse cada vez más a las familias para continuar apostando por el bienestar de los jóvenes en medio del complejo escenario económico y social que hoy vive Cuba.

Durante la cita fueron entregados reconocimientos a estudiantes por su excelente trabajo dentro de la FEEM, así como centros educativos que mantienen estrecho vínculo y apoyo a la organización como el IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez, la escuela pedagógica Rafael María de Mendive, el IPU Camilo Cienfuegos, de La Sierpe y el Centro Mixto Antonio Guiteras, de Sancti Spíritus.

También resultaron elegidos como Vanguardias Provinciales los municipios de La Sierpe y Jatibonico por el excelente trabajo de todos sus núcleos FEEM.

Al finalizar la jornada los delegados eligieron el nuevo secretariado provincial de la FEEM, que está encabezado por Cristian de Jesús Martínez Rivero, quien se ratificó en el cargo de presidente.

Presidieron esta actividad, además de Pérez Martín, Alexis Lorente Jiménez, Gobernador del Gobierno Provincial; Abran Sánchez González, primer secretario de la UJC en la provincia, y Andrei Armas Bravo, director general de Educación en Sancti Spíritus, entre otros dirigentes.