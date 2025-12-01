Derechista Asfura lidera resultados de elecciones en Honduras

Nasry Asfura obtiene 530 073 votos con el 34,25 por ciento de las actas escrutadas hasta el momento

Más de 6,5 millones de hondureños -de una población de 10 millones- estaban convocados a elegir, en una sola vuelta, al nuevo presidente. (Foto: PL)

El candidato presidencial del derechista Partido Nacional (PN) de Honduras, Nasry Asfura, lidera los resultados preliminares de las elecciones generales celebradas hoy en este país centroamericano, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En una comparecencia con más de hora y media de retraso, la presidenta consejera del CNE, Ana Hall, confirmó que Asfura, quien recibió el apoyo público del mandatario estadounidense, Donald Trump, obtiene 530 073 votos con el 34,25 por ciento de las actas escrutadas hasta el momento.

De cerca le sigue el también aspirante de derecha del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, con 506 316 papeletas, mientras la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, aparece en tercer lugar con 255 972 votos.