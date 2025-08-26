Desde Cuba instan a incrementar apoyo mundial a causa palestina

Los demandantes llamaron a impulsar «un movimiento global y popular que en cualquier escenario denuncie la mentira, reconozca el genocidio israelí como lo que es»

“El infierno diario de quienes están atrapados en Gaza”, contrasta con “la inacción de gobiernos e instituciones internacionales”. (Foto: PL)

El Capítulo cubano de la Red de intelectuales, artistas y movimientos sociales En Defensa de la Humanidad y el Colectivo Juntas por Palestina, instaron al mundo intensificar la lucha en favor del pueblo palestino.

En un texto divulgado en Cubaperiodista, las organizaciones denunciaron “el horror y la furia” “los asesinatos cotidianos en Palestina a manos del ente israelí, así como “el infierno diario de quienes están atrapados en Gaza”, lo que contrasta con “la inacción de gobiernos e instituciones internacionales”.

Las palabras nunca alcanzarán para expresar la consternación que provoca el aniquilamiento de un pueblo entero. hambre, las bombas, la sed, el silencio de los poderosos del mundo no han conseguido borrar su amor a la vida y a su tierra, el orgullo de resistir, a pesar de todo, señala el comunicado.

Los demandantes recuerdan que hace más de un siglo que las tierras palestinas están en la mira de las potencias colonialistas, y pronto se cumplirán ochenta años del inicio del arrebato de un pedazo de su territorio para fundar allí un nuevo Estado.

Con ese fin, apuntan, el sionismo no ha cejado en el empeño de reducirles su espacio vital, confinarlos y aniquilarlos.

«La rapiña imperialista y el racismo convertidos en política internacional están en la base de ese crimen, y explican el interés de Occidente en enmascarar la verdad y fomentar un relato amnésico que ignore sus raíces profundas, y nos quiera hacer creer que todo comenzó el 7 de octubre de 2023», valoran.

Asimismo instan a impulsar «un movimiento global y popular que en cualquier escenario denuncie la mentira, reconozca el genocidio israelí como lo que es (no una guerra y mucho menos un conflicto)».

También proponen la creación de » un frente común permanentemente activo que no conceda tregua al ente sionista y a sus cómplices y encubridores».

Sostienen que ese activismo propalestino debe «acusar sin descanso a quienes proveen las bombas que arrasan hospitales, escuelas y campos de refugio, … A quienes dan trato privilegiado en sus relaciones comerciales y políticas al agresor, y quienes se benefician y medran con los bienes robados al pueblo palestino».

Rechazan además «el apoyo abierto o vergonzante de la mayor parte de los gobiernos occidentales más poderosos, y la complicidad de los estados árabes más reaccionarios», lo cual, sostienen, abría detenido la matanza.

En el actual escenario, agrega la publicación, «no podemos esperar que reaccionen por su propia cuenta o confiar en la buena voluntad de nadie. No podemos, tampoco, desviar la mirada o permanecer impasibles ante el intento de borrar un pueblo entero de la faz de la tierra, y nada puede justificar el silencio o la connivencia con el horror».

«Salgamos a las calles reales y virtuales, hagamos escuchar nuestras voces y convirtamos la causa palestina en la causa de todos los pueblos del mundo», convocan.