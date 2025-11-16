Día Internacional del Estudiante: entre la celebración y el deber

En todo el mundo esta jornada no solo está marcada por las celebraciones y la alegría propia de los jóvenes, sino que también honra las luchas estudiantiles y reivindica sus derechos y el desempeño en la construcción de un futuro mejor

En todos los centros educacionales del país se celebra esta fecha con diferentes iniciativas. (Foto: Facebook)

Cada 17 de noviembre el mundo conmemora el Día Internacional del Estudiante, una jornada que tiene su esencia en recordar a la humanidad la importancia de la educación, el papel trascendental de la juventud en la construcción de la sociedad y la reivindicación constante de los derechos de los educandos como cimiento del futuro que está por venir.

La celebración está marcada por fuertes raíces históricas y surgió como necesidad de honrar a los jóvenes que, a lo largo del tiempo, han entregado su vida a luchar por una sociedad más justa y han enfrentado las más terribles dictaduras.

De forma concreta, se remonta al año 1939, cuando en la entonces Checoslovaquia ocupada por los nazis un grupo de jóvenes decidido a liberar a su tierra del yugo hitleriano fue protagonista de una heroica resistencia en las calles de Praga.

En esos enfrentamientos fue asesinado Jan Opletal, estudiante de Medicina, cuya muerte conmovió al país entero, que transformó su sepelio en una inmensa manifestación; por ello, solo unos días después, en la madrugada del 17 de noviembre, se cercaron las universidades y sus residencias, donde fueron arrestados y torturados miles de estudiantes y nueve de ellos brutalmente asesinados.

A partir del hecho, ese mismo día, pero en 1941, la Unión Internacional de Estudiantes declaró la fecha como Día Internacional del Estudiante y esa jornada se convirtió en un símbolo de la resistencia y el heroísmo a nivel global.

En Cuba, donde la educación radica como derecho primordial, esta efeméride no solo está marcada por celebraciones y actividades recreativas, deportivas y culturales en todas las instituciones educativas a lo largo y ancho de la isla, sino que también sigue siendo una jornada para honrar a aquellos estudiantes que perdieron su vida en los diferentes procesos independentistas que han marcado la historia cubana y un momento para reafirmar los derechos conquistados y reivindicar aquellos que aún están por conquistar.

El acontecimiento honra ese profundo legado histórico, celebra el papel de los jóvenes como activos esenciales en la construcción de una Cuba más justa y próspera para todos sus ciudadanos, además de celebrar los valores de solidaridad, hermandad, compromiso y resistencia del movimiento estudiantil internacional.