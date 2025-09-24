Doble juego en el “Huelga” este miércoles

Los ahijados de Eriel Sánchez se mantienen en la séptima plaza con balance de 9-6, a cuatro juegos y medio de la cima

Tras la suspensión del partido del martes por la no llegada a tiempo del cuerpo de árbitros, este miércoles habrá doble juego en el estadio José Antonio Huelga entre los elencos de Sancti Spíritus e Isla de la Juventud, en la continuidad de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

El cotejo iniciará a las diez de la mañana y prevé dos partidos a siete entradas, tal como prevé la reglamentación para este tipo de encuentros.

En esta, su cuarta subserie, los Gallos intentarán retomar la senda de la victoria luego de perder su primera subserie de la lid a costa del sotanero Cienfuegos en calidad de visitantes.

La mayor opción es que durante cinco encuentros enfrentarán al equipo que ocupa el último lugar de la tabla de posiciones con solo una victoria y 13 derrotas.

Los ahijados de Eriel Sánchez se mantienen en la séptima plaza con balance de 9-6, a cuatro juegos y medio de la cima, que ha cambiado de dueño en las últimas subseries y ahora es ocupada por Santiago de Cuba.

Pese a perder ante los Elefantes, los espirituanos lograron mejorar su ofensiva, que ahora es de 272, la octava de la campaña, aunque todavía por debajo de la media de 287.

Al bate lo más destacado lo protagoniza Liuben Gallo, que con 435 es décimo entre los mejores bateadores del torneo y se encuentra dentro de los primeros en carreras impulsadas con 17.

La defensa, por su parte, ha cedido hasta 974, la quinta entre todos los elencos, con casi un error por juego: 14.

Lo mejor es su pitcheo, con promedio de 3.36 PCL, el tercero de una contienda donde el box se resiente por inefectividad. Fernando Betanzos, con 3-0, es el que más aporta desde la lomita de los Gallos.