Duelo entre Gallos y Toros debe definirse este domingo

Tras ganar el primero con marcador de cuatro carreras por dos, los espirituanos cayeron en el segundo, lo que posibilitó que el duelo se nivelara a dos victorias por bando

Hasta el juego de este domingo deberá esperarse para conocer el ganador del duelo particular entre Gallos y Toros, que mantiene nivelado a dos triunfos por bando el enfrentamiento con escenario en el estadio agramontino Cándido González como parte de la continuación de la Serie Nacional de Béisbol.

Tras ceder a primera hora cuatro carreras por dos, Camagüey logró tomar desquite en el segundo, cuando triunfaron por la vía rápida once anotaciones por una, el marcador más desproporcionado de los cuatro choques desarrollados como parte de la décima subserie de la actual campaña, los que se habían caracterizado por pizarras más estrechas.

El partido, correspondiente al pactado inicialmente para el jueves anterior al no poder efectuarlo por las condiciones adversas del tiempo, mostró ventaja para los Toros desde el mismo comienzo, cuando registraron las dos primeras, a las que sumaron racimo de cuatro en el tercero que ya resultaban inalcanzables ante un equipo yayabero al que le falló el pitcheo, su principal arma, y la ofensiva estuvo contenida, al extremo de conseguir solo dos imparables en cinco entradas.

Todo lo contrario mostró Camagüey, con 16 indiscutibles frente al cuarteto de lanzadores empleados por los espirituanos, todos los cuales fueron castigados, incluído el abridor José Carlos Santos, que abandonó el box sin sacar out luego de admitir par de anotaciones, por lo que cargó con el revés.

Con balance de 27 éxitos y 22 fracasos, los Gallos se mantiene en puesto clasificatorio, una posición que buscan conseguir sus rivales de turno (22-27), de ahí la relevancia del juego de este domingo a partir de las 11 de la mañana.