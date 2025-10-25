Educación se reorganiza ante las posibles afectaciones del huracán Melissa

Luego de que en la tarde de este sábado el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil decretara la Fase Informativa para las provincias de Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, ante el posible paso del huracán Melissa por territorio nacional, fueron reorganizadas algunas de las actividades docentes en Sancti Spíritus.
Por decisión del Consejo de Defensa Provincial, y como precisaron las máximas autoridades de Educación en el territorio, los estudiantes de los centros internos no regresarán del habitual pase y se mantendrán en sus lugares de residencia hasta nuevo aviso; entre estos centros figuran las escuelas especiales, la de arte y la EIDE.
A estas medidas también se suman la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez y la de Ciencias Médicas de la provincia.
Mientras, el resto de las instituciones educativas externas y seminternas, entre ellas los círculos infantiles, escuelas primarias, secundarias, preuniversitarios y otros centros educativos continúan con normalidad las actividades docentes en tanto las condiciones meteorológicas lo permitan.
