Educación se reorganiza ante las posibles afectaciones del huracán Melissa

Los centros educativos internos municipales y provinciales de Sancti Spíritus posponen la entrada de los estudiantes del pase hasta nuevo aviso, mientras otras instituciones educativas externas y seminternas mantienen las actividades docentes en tanto las condiciones meteorológicas lo permitan

Los estudiantes de los centros internos no regresarán del habitual pase y se mantendrán en sus lugares de residencia hasta nuevo aviso. (Foto: Facebook)

Luego de que en la tarde de este sábado el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil decretara la Fase Informativa para las provincias de Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, ante el posible paso del huracán Melissa por territorio nacional, fueron reorganizadas algunas de las actividades docentes en Sancti Spíritus.

Por decisión del Consejo de Defensa Provincial, y como precisaron las máximas autoridades de Educación en el territorio, los estudiantes de los centros internos no regresarán del habitual pase y se mantendrán en sus lugares de residencia hasta nuevo aviso; entre estos centros figuran las escuelas especiales, la de arte y la EIDE.

A estas medidas también se suman la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez y la de Ciencias Médicas de la provincia.

Mientras, el resto de las instituciones educativas externas y seminternas, entre ellas los círculos infantiles, escuelas primarias, secundarias, preuniversitarios y otros centros educativos continúan con normalidad las actividades docentes en tanto las condiciones meteorológicas lo permitan.