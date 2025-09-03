EEUU: Gobierno revoca protección temporal a 250 mil venezolanos

El anuncio de la cancelación ocurre después de la decisión del Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos que ratificó el viernes pasado el fallo de un juez federal

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció oficialmente que no extenderá la protección. (Foto: PL)

Cerca de 250 mil migrantes venezolanos perderán el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado en 2021, tras la revocación este miércoles por el Gobierno de Donald Trump del beneficio que les permitía vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem, anunció oficialmente este miércoles que no extenderá la protección otorgada por el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) a esas personas y cuya fecha de terminación es el venidero 10 de septiembre.

“Dado el importante papel de Venezuela en el impulso de la migración irregular (…) mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la administración Trump por asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración de manera eficaz”, declaró un portavoz del DHS en un comunicado.

Además, “al sopesar la seguridad pública, la seguridad nacional, los factores migratorios, la política migratoria, las consideraciones económicas y la política exterior, es evidente que permitir que los ciudadanos venezolanos permanezcan temporalmente en Estados Unidos no beneficia a Estados Unidos”, subrayó.

El anuncio de la cancelación ocurre después de la decisión del Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos que ratificó el viernes pasado el fallo de un juez federal, quien dictaminó que el fin del TPS para aproximadamente 600 mil venezolanos, incluidos los afectados por la cancelación de este miércoles es ilegal.

La disputa legal intenta mantener la condición para los venezolanos amparados por el TPS otorgado por Biden en 2021 (los ya mencionados) y los que se beneficiaron con la extensión en 2023, que son alrededor de 350 mil (a los que se les canceló la protección en abril).