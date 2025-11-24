En video: Judocas espirituanos intensifican su preparación

En la EIDE Provincial Lino Salabarría Pupo, de Sancti Spíritus, entrenan los judocas con vistas a las próximas competiciones del gustado deporte. Maikel Martín Gallego conversa sobre el tema

Los judocas del territorio se preparan con vistas a los venideros compromisos competitivos.