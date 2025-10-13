En video: La pelota también se «juega» por radio
Un programa de radio matiza las transmisiones de pelota de los Gallos espirituanos. Maikel Martín Gallego presenta pormenores desde Audiovisuales Escambray
Un programa de radio matiza las transmisiones de pelota de los Gallos espirituanos. Maikel Martín Gallego presenta pormenores desde Audiovisuales Escambray
RELACIONADO CON: BÉISBOL CUBANO BÉISBOL SERIE NACIONAL DEPORTE ESPIRITUANO PROGRAMA RADIO SANCTI SPÍRITUS
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.