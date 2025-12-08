En video: Los espirituanos del baloncesto se alistan para próximas competencias
El baloncesto masculino espirituano se prepara para nuevos certámenes competitivos. Maikel Martín Gallego tiene los pormenores en Audiovisuales Escambray
El baloncesto masculino espirituano se prepara para nuevos certámenes competitivos. Maikel Martín Gallego tiene los pormenores en Audiovisuales Escambray
RELACIONADO CON: BALONCESTO BALONCESTO MASCULINO DEPORTE CUBANO DEPORTE ESPIRITUANO
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.